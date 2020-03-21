Новая инновационная серия белья FitSmart от Triumph

Немецкий бренд Triumph, производитель нижнего белья с 1886 года и эксперт в области идеальной посадки, объявляет о запуске новой концепции Design For Life, разработанной благодаря изучению потребностей женщин во всем мире. Исходя из результатов исследования, бренд Triumph представляет новое поколение бюстгальтеров Fit Smart, сконструированных для максимального ежедневного комфорта и обладающих универсальной размерной линейкой, подстраивающейся под любые женские формы.

Концепция Design For Life была разработана командой бренда Triumph в результате длительного исследования потребностей и желаний женщин разных возрастов. Каждая женщина имеет свою уникальную форму и размер груди, который к тому же может немного меняться в течение месяца или значительно в результате изменения веса при похудении или беременности. Новая линейка Fit Smart– это серия революционных бюстгальтеров, которые подстраиваются под индивидуальное строение тела по мере его изменения на протяжении всей жизни и оказывают великолепную поддержку, которой славится бренд Triumph.

Под лаконичным дизайном скрывается интеллектуальная система поддержки, устраняющая необходимость постоянной подгонки размера и обеспечивающая максимальный комфорт и поддержку груди. Простая и адаптивная регулировка размеров стала возможной благодаря эластичному 4D-кружеву и чашечке из 4D-пены, наряду с интеллектуальной внутренней конструкцией, обеспечивающей идеальную посадку, учитывающую форму и размер груди. Бюстгальтер без косточек из уникальной инновационной ткани оснащен эластичными поддерживающими бретелями с максимальной регулировкой и поясом с увеличенным креплением на четыре крючка, что обеспечивает максимальную адаптируемость, при этом плоские швы с ультразвуковой проклейкой абсолютно незаметны под одеждой.

Новая линейка будет доступна в четырех цветах: алом, черном, нюдовом и светло-терракотовом, выгодно подчеркивающих тон кожи и подходящих к любому гардеробу и на любой случай жизни.