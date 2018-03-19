Конец и начало Fashion

Как обстоят дела в мире?

Я посмотрела немного аналитики, потом послушала специалистов, которые в моде более десятка лет (например, Ирина Черняк, Сергей Викулин и др.), а затем посмотрела видео со "стильными" видео и поняла, что что-то сломалось во всем этом фешене, но никто не знает что.

Машина по превращению ресурсов природы в шлак запущена невиданными темпами. Почему невиданными темпами? Потому что она ускорилась, а результата почти нет, точнее - есть, но они отрицательный и не делает людей счастливыми.

Ускорение темпов работы этой горе-машины привело к известному всем fast fashion. То есть машина перерабатывает ценное природное сырье (хлопок и так далее), в Малайзии люди за копейки в неблагоприятных условиях шьют одежду гигантскими объемами, потом все это распределяется по магазинам по миру, а там либо плохо продается, либо только на сейле и все. Дальше нераспроданная одежда становится висяком и должна поехать в мусорку, потому что новая гагантская коллекция уже отшита и едет....едет в магазины. Некупленная одежда, которая едет на мусорку - это сырье, это труд людей, это деньги, все это затрачивается просто так и машина ускоряется.

Неужели люди думают, что чем больше будет сшито, тем лучше? Есть ли у таких людей ум?

Так вот эта машина пожирает ресурсы, время и работает почти вхолостую, то есть без ожидаемого положительного результата. А положительный результат в бизнесе, в том числе в бизнесе моды - это продажи.

Итак, ситуация в мире - кратко и без комментариев. Думайте сами.

- производство хлопка на втором месте в мире после кукурузы по загрязнению среды.

- на 1 кг хлопка приходится 10 кг пестицидов;

- на производство футболки стоимостью 5 долларов затрачивается 2000 литров воды. Шьется футболка в странах, где остро стоит проблема с питьевой водой (Бангладеш, Малайзия - страны, где ошиваются крупные бренды и сетевики);

- Michael Kors объявил о падении продаж на 24 %, у TopShop на 79 % упала выручка, GAP отметил падение на 10%.

- в США люди терпеливо ждут сейла и покупают только на нем.

Кто-то пытается спасти ситуацию с fashion-коллапсом и вот примеры:

- молодые дизайнеры отшивают коллекции из остатков тканей, делают аксессуары из промышленного мусора (шлангов и так далее);

- появляется Silicon Valley Fashion Week.Там все про новые технологии в одежде. Например, сумки с заряжающимися батарейками и так далее;

- Levis объявил, что занимается бережливым производством (экономим воду);

- Aamir Patel заявился на кикстартер с незагрязняющимися футболками, которые не пачкаются и отталкивают пот (их не нужно стирать);

- Parley for the Oceans и Adidas сделали кроссовки из переработанного пластика, выловленного в океане;

- адепты циклической экономики говорят в пользу переработки одежды в новые ткани.

Все это наводит на мысли, что fashion перестал быть искусством, он стал похож на пластиковый стаканчик, который используют один раз, выбрасывают, а потом думаю о его вреде для природы. Мир моды коллапсирует и в России тоже.

Но Россия имеет свою специфику - тут в моде больше творческих людей, чем людей от бизнеса. Поэтому строить бизнес-процессы некому и компетенций не хватает, зато у всех свое видение, свои образы в голове и хочется выпускать свою коллекцию. С грехом пополам она отшивается, а потом начинаются тернии и страдания - как продать? почему не продается? она же такая крутая, почему люди не оценили? и так далее.

Все это потому, что нет культуры моды, нет знаний для размещения заказа, нет понимания своей аудитории и нет навыков продаж. Не столько трудно произвести одежду, сколько ее продать. И так как конкуренция в сетевиками невозможна, понимания аудитории нет, клиенты стали избирательнее и требовательнее, поэтому российским дизайнерам трудно себя продвигать.

Затронем один аспект бизнеса в моде - размещения заказа и поговорим на эту тему в Сергеем Промоховым, человеком с большим опытом швейного производства в России (с 1998 года в индустрии), основателем Procapitalist.ru

Сергей считает, что фешена в России, в принципе, нет. Нет дизайнеров, кроме пары единиц. Все потому, что никто из молодых и не очень дизайнеров не знает как продавать, поэтому они не уверены в регулярности своих коллекций, в наличии продаж и являются для производителя одноразовым клиентом. Поэтому средние и крупные производители не готовы отказывать постоянным клиентам, чтоб найти время на отшив таких дизайнеров, сколько бы большие суммы за это им не предлагали. Поэтому молодые дизайнеры могут отшиваться только на малых производствах.

Вдобавок, молодые дизайнеры некомпетентны в остальных вопросах пошива, поэтому им трудно найти общий язык с производителем, нужно нанимать точечных специалистов, а их и так мало. Поэтому отшиваются как могут и остаются недовольны производителями. И так как мало кто умеет продавать и знает свою целевую аудиторию, поэтому и с продажами все обстоит не очень хорошо. Вложенные деньги не окупаются, производители не получат клиента снова (он либо недоволен, либо нет денег на повторный отшив) и вот так по кругу.

Как видим, в России есть своя специфика, но тем не менее мир моды точно изменился и появится ли тот гений, который найдет ключик к сердцу потребителя и даст то, о чем он даже не думал? Будем ждать, он точно появится.

Запомните - мода это бизнес, это не творчество в чистом виде. Давайте сделаем этот бизнес не коллапсирующей грозной машиной по превращению ресурсов в шлак, а бизнесом, который приносит людям удовлетворение (то есть одежда как ценность, а не майка, которую я завтра выброшу и куплю новую) и бережет природу. И тогда и в России fashion появится, а в мире трансформируется. А начать можно просто - не покупать копеечные, некачественные вещи в крупных сетях, то есть не отдавать им свои деньги, делать выбор с торону качества и бережливого производства.