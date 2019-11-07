13 ноября 2019 года с 11:00 до 15.00 в Общественной палате Российской Федерации состоится конференция, приуроченная ко Всемирному Дню недоношенных детей на тему: «Рожденные раньше срока. Обеспечение качества жизни недоношенных детей».

Организаторы – Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства (Д.Г. Гурцкая) при поддержке Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, Благотворительного фонда помощи детям, рожденным раньше срока «Подари солнечный свет», Департамента здравоохранения Москвы, Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ и Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы, Общественного Совета по реализации федерального партийного проекта «Крепкая семья» в городе Москва.

Мероприятие объединит представителей органов власти, врачей, общественных деятелей, благотворителей, родителей, журналистов, деятелей культуры и искусства.



Московские отраслевые органы законодательной и исполнительной власти в союзе с НКО уделяют максимум внимания спасению недоношенных детей, снижению рисков тяжелых осложнений и смертности у новорожденных, и 13 ноября они намерены осветить эти острые медико-социальные проблемы, которые влияют на жизнь и будущее не только Москвы, но и всей России.

К данному мероприятию планируют присоединиться общественные организации из Москвы, Белоруссии, Уфы, региональные детские омбудсмены, врачи неонатологи, главные врачи ЛПУ и перинатальных центров, родителей, психологов, специалистов по грудному вскармливанию, органы исполнительной власти, общественные организации с тем, чтобы принять участие в обсуждении вопросов обеспечения качества жизни недоношенных детей, профилактика ранних родов, вопросы родительских компетенций, актуальность проблематики в мире, здоровье нации, сохранении репродуктивного здоровья, поделиться опытом выхаживания в других странах.

На Торжественном открытии конференции участников ждет выступление подопечного фонда «Подари солнечный свет», 17-ти летнего Нестора Смышляева, инвалида по зрению, джазового пианиста и джазовой певицы Сабиры Илиевой. Приветственное слово и выступление заслуженной артистки РФ, общественного деятеля Дианы Гурская.

Всемирный день недоношенных детей служит цели - публично и широко заявить о существующей проблеме в обществе, о необходимости решения насущных задач, с которыми сталкиваются врачи и семьи, помочь найти им поддержку и понимание. Ведь рождение малыша раньше срока-это серьезное испытание для родителей, которые нуждаются не только в качественном лечении их крохи, но и в психологической помощи.

Широкое проведение мероприятий по поводу Всемирного Дня недоношенных детей способствует консолидации усилий органов законодательной и исполнительной власти, медицинских работников, общественных организаций, родителей.

В рамках конференции запланировано посещение ФГБУ Научный Центр Здоровья детей», ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой с тем, чтобы познакомить с деятельностью учреждений по выхаживанию детей, рожденных раньше срока и поделиться опытом.

С 11 ноября по 15 ноября 2019 года в холле Общественной палаты Российской Федерации гости в рамках проекта «Такими мы стали» будет представлена фотовыставка – фотографии детей, подопечных фонда, рожденных раньше срока.

Участники, гости смогут посмотреть фотографии и присоединиться к акции «Носочки для жизни» и написать свои пожелания в поддержку недоношенных детей на специальном стенде.

Ежегодно 17 ноября отмечается Всемирный день недоношенных детей. Он учреждён по инициативе EFCNI. в небо белые воздушные шары, символизирующие спасенные детские жизни. Впервые такие шарики взлетели над столицей Австрии 17 ноября 2009-го – в честь малышей, в тот год родившихся в Вене раньше срока. Теперь эту традицию поддерживают многие города во всем мире. С 2012 года к ним присоединилась Москва. В 2019 уже в 11-й раз будут отмечать этот День более чем в 100 странах мира, привлекая внимание к данной проблеме более чем 1,6 млрд. человек. В этот день в честь праздника во всем мире все значимые сооружения городов подсвечивают фиолетовым цветом – это символика праздника, а многие знаменитые люди надевают фиолетовую одежду, чтобы обратить внимание на проблему. «Этот праздник – скромная благодарность врачам за их труд, родителям за веру и надежду, а детям за их невероятное желание жить! Я желаю всем торопыжкам здоровья, родителям веры, а будущим родителям беречь свое репродуктивное здоровье.»- Саниям Коваль, президент фонда «Подари солнечный свет», мама ребенка, рожденного раньше срока.

Для участия в указанном мероприятии необходима регистрация по ссылке:

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdop0kVMGtaO5_mqbf2w65z79pIuQV9ywFY3ZWW8fkiLnl-Iw/viewform?usp=sf_link

или по следующим контактам: sunnyland70@mail.ru , тел. +7 (903)135-27-64 Светлана

При себе иметь паспорт.

Аккредитация СМИ: до 10.00, 13 ноября 2019 года.