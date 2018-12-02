Конгломерат Kering усиливает присутствие в интернете

В ближайшие пару лет фэшн-холдинг запустит несколько новых отдельных сайтов для своих брендов.

Французский лакшери-конгломерат Kering продолжает сотрудничество с компанией Yoox Net-a-Porter. В рамках договора, который был подписан еще пять лет назад, коллаборация разрабатывает собственные отдельные сайты для марок, входящих в холдинг. На очереди запуск онлайн-площадок Alexander McQueen и Bottega Veneta. Релиз полноценных сайтов состоится в конце будущего года.