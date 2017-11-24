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Артем Кузелев

Конкурс для молодых российских дизайнеров

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  • 24 Ноября 201711:55

Британская высшая школа дизайна и Британский совет объявили о старте конкурса, принять участие в котором могут молодые дизайнеры и марки из России.

Прием заявок на получение гранта для молодых профессионалов в области моды уже ведется на официальной странице инициативы и продлится до 10 декабря. Принять участие в конкурсе могут российские дизайнеры одежды, украшений, аксессуаров, обуви и головных уборов, но следует помнить, что вашему бренду должно быть от 2 до 7 лет. Победитель отправится в Великобританию, где пообщается с экспертами модной индустрии, посетит мастер-классы по ведению бизнеса, а также лондонскую Неделю моды.

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