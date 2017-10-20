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Артем Кузелев

Конкурс для женщин-режиссеров от Chanel

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  • 20 Октября 201712:07
Сюжеты: Chanel

Парижский дом моды уже в третий раз поощрит женщин-режиссеров.

Марка Chanel объявляет о старте конкурса Through the Lens: The Tribeca Chanel Women’s Filmmaker Program. Конкурс для женщин-режиссеров вот уже в третий раз проводится совместно с медиакомпанией Tribeca Enterprises, чтобы поддержать женщин, начинающих карьеру в киноиндустрии. В состав большого жюри вошли такие известные персоны, как Дакота Фэннинг, Элизабет Олсен, Рэйчел Вайс, Амма Асанте, Элен Чайкин, Донна Гиглиотти и Мира Наир. Победительница конкурса, имя которой объявят 19 октября, получит 100 тысяч долларов на создание дебютного фильма. 

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