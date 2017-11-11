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Артем Кузелев

Конкурс фотографии от украинского Vogue

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  • 11 Ноября 201715:02
Сюжеты: Vogue

Редакция Vogue UA объявила о запуске конкурса среди молодых фэшн-фотографов.

Украинский Vogue принимает заявки на участие в конкурсе модной фотографии. Организаторы называют своей целью поиск и популяризацию талантливых украинских фотографов, работающих с фэшн-тематикой. Работы конкурсантов оценит жюри, состоящее из членов редакции издания. Подать заявку можно до 20 ноября на официальном сайте конкурса.

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