Конкурс фотографии от украинского Vogue

Редакция Vogue UA объявила о запуске конкурса среди молодых фэшн-фотографов.

Украинский Vogue принимает заявки на участие в конкурсе модной фотографии. Организаторы называют своей целью поиск и популяризацию талантливых украинских фотографов, работающих с фэшн-тематикой. Работы конкурсантов оценит жюри, состоящее из членов редакции издания. Подать заявку можно до 20 ноября на официальном сайте конкурса.