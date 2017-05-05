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Фестиваль PLUS SIZE WEEK FEST

Конкурс красоты для девушек и женщин пышных форм "Северная Аврора - 2017: юбилейный сезон"

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  • 05 Мая 201712:42

Проект «Полное счастье» представляет яркое событие в культурной жизни Санкт-Петербурга – НЕОБЫЧНЫЙ конкурс красоты для ПЫШНЫХ  девушек «Северная Аврора-2017».

Финальное шоу состоится в СПб, 16 и 17 сентября 2017г. в торжественном зале культового de lux ресторана «Палкинъ», по адресу Невский пр. 47. Начало в 17 часов.

Это венец Конкурса, яркое зрелище, на котором финалистки являются главными действующими персонажами. Дюжина шикарных красавиц покорят подиум Конкурса этим вечером и сердца тысяч зрителей.
Интересная программа включает в себя работу фото-выставку, сладкую картину, фото-зоны для гостей, гала-показ нарядов для полных женщин и финал ежегодного всероссийского конкурса красоты для девушек пышных форм - «Северная Аврора – 2017». Апофеозом фестиваля является вручение премии за существенный вклад, в развитие plus size культуры в России.

Справочно: Став ежегодным, конкурс активно демонстрирует развитие Plus size культуры в России. Блистательная постановка финальных дефиле, красивые девушки, артисты, провокационные фото-выставки, сладкие комплименты и другие элементы праздника полного счастья даже по отдельности заслуживают пристального внимания, а «Северная Аврора» дарит гостям настоящее пиршество для глаз!Конкурс - реальный шанс для девушек  заявить о себе, получить новые уникальные возможности личностного и профессионального роста, возможность стать женщиной своей мечты! Полгода яркой, насыщенной и увлекательной жизни ждут впереди. Серьезная школа подготовки, включающая в себя сотни часов увлекательных занятий, тренингов, курсов и семинаров в сферах красоты, стиля и творчества. С 2016 года, участницы представлены двумя возрастными группами: 18-30 и 31-50 лет.

Организатор Конкурса:

Проект «Полное счастье»

Генеральный директор – Анна Шишова

Тел.: +7 911 811-82-45
E-mail: shishova_a@mail.ru
www.happyplus.ru

www.northaurora (c 01/06/17))
vk.com/northernaurora

Instagram northauroraplussize

vk.com/happyplus

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