Конкурс красоты и грации «Миссис Королева России»

5 марта в МЕГЕ Белая Дача впервые состоялся финал Национального конкурса красоты и грации «Миссис Королева России». В заключительном этапе приняли участие самые красивые женщины со всей России, прошедшие отборочные туры в регионах страны. С приходом весны еще больше хочется созерцать все прекрасное, поэтому МЕГА Белая Дача пригласила гостей окунуться в атмосферу легкости и вдохновения. В пространстве Культура на высоте состоялся настоящий праздник красоты - более 20 самых красивых женщин со всей России выступили в финале Национального конкурса «Миссис Королева России». Зрители увидели дефиле конкурсанток в национальных костюмах, коктейльных платьях и вечерних нарядах. Также для гостей МЕГИ прошел праздничным концерт. Компетентное жюри выбрало самую красивую женщину России, которая получила заветный титул и корону стоимостью 1 миллион рублей.Победительница конкурса – участница под номером «пять», Шмитько Ольга из Ставрополя. Участницы, которые заняли 1, 2 и 3 места, получили специальные подарки от ювелирного магазина «Наше золото». Для победительниц в дополнительных номинациях призы приготовили магазины Эстель Адони и Lady and Centleman. Приятные подарки всем конкурсанткам сделал «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и Л'Этуаль. Корейский продукт BME порадует красавиц своей нежной текстурой, полутонами, мягкими оттенками и поможет подчеркнуть естественную красоту. Настоящий детокс-кафетерий для кожи обеспечит бренд VEGITERIA. В его коллекции представлено 4 линии для ежедневного ухода за разными типами кожи.