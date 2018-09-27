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Виктория Стрельчик

Конкурс красоты МИСС BaByliss Paris 2018

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  • 27 Сентября 201811:50

Прими участие в ежегодном федеральном конкурсе красоты МИСС BaByliss Paris 2018! Возможно, именно ты в финале будешь блистать в короне победительницы и навсегда впишешь своё имя в историю!

Всемирно известный, уважаемый и авторитетный французский бренд BaByliss Paris давно не нуждается в рекламе. Компания BaByliss – признанный новатор в сфере красоты, один из ведущих разработчиков и производителей инновационной техники для профессионального ухода за волосами. Уже несколько лет BaByliss Paris устраивает всероссийский конкурс красоты и выбирает свою королеву на просторах нашей большой страны.

Какие главные качества присущи королеве BaByliss Paris? Конечно, это красота, чувство стиля, обаяние, шарм. А ещё – настрой на победу, уверенность в своих силах, смелость, амбициозность! Если тебе от 18 до 35 лет, и ты обладаешь этими качествами – смело отправляй заявку на участие в конкурсе! 

Победительница станет обладательницей короны и титула «Мисс BaByliss 2018», примет участие в спецпроекте для журнала «Теленеделя», fashion-cъемке для журнала DESSERT REPORT, репортаже для World Fashion Channel и получит шикарные подарки от организаторов и партнеров конкурса. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 сентября до 20 октября на официальном сайте проекта www.miss.babyliss-paris.ru. 

Среди призов для победительницы и финалисток:

    - профессиональная техника для волос от BaByliss Paris;
    - total look от крупнейшего интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров Lamoda.ru;
    - клубные карты фитнес-клубов премиум-класса Х-FIT;
    - подарки от дизайнера Alla Couture; 
    - клубные карты танцевальных клубов Galladance;
    - меховые изделия от ателье Марии Щукиной;
    - сертификаты от центра косметологии и красоты TORI;
    - ювелирные украшения от компании Lazurit&K;
    - набор уходовых средств Gliss Kur Oil Nutritive c маслами и комплексом жидких кератинов и звездный стайлинг от got2b «Блеск Софитов» от Schwarzkopf; 
    - инкрустированные камнями Swarovski аксессуары от CRYSTAL MODA;
    - сертификаты от салона красоты BRONZE&BEAUTY;
    - лимитированные духи от Mauboussin;
    - украшения для волос Evita Peroni; 
    - ЭКО косметика итальянского бренда Insight Professional; 
    - авторские букеты от Novikov Flowers;
    - cоздание эксклюзивных духов от парфюмерной студии FESSALONIKA;
    - полный курс обучения от ведущего модельного агентства Verona Models.

Финал конкурса пройдёт 22 ноября в ресторане-яхте «Чайка». Победительница будет выбрана по результатам голосования звёздного жюри. В этот вечер BaByliss Paris объявит имя своей новой королевы на церемонии награждения! 

Подготовить участниц к финалу помогут профессионалы своего дела: кастинг-директор модельного агентства VERONA Наталья Лунева и психолог, эксперт, специалист по межличностным коммуникациям и ораторскому искусству Анетта Орлова. 

Внимание: во всех магазинах сети «М. Видео» и «Эльдорадо» действует специальное предложение – при покупке продукции со стикером «МИСС BaByliss» вы получаете 1000 рублей на шоппинг в Lamoda.ru.

Генеральные информационные партнеры конкурса:
- популярный телегид «Теленеделя» и он-лайн журнал о шоу-бизнесe tele.ru  
- World Fashion Channel 
- интернет-газета Дни.ру 
- интернет-журнал WMJ.ru

BABYLISS PARIS — ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА У СЕБЯ ДОМА.

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