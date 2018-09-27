Конкурс красоты МИСС BaByliss Paris 2018

Прими участие в ежегодном федеральном конкурсе красоты МИСС BaByliss Paris 2018! Возможно, именно ты в финале будешь блистать в короне победительницы и навсегда впишешь своё имя в историю!
Всемирно известный, уважаемый и авторитетный французский бренд BaByliss Paris давно не нуждается в рекламе. Компания BaByliss – признанный новатор в сфере красоты, один из ведущих разработчиков и производителей инновационной техники для профессионального ухода за волосами. Уже несколько лет BaByliss Paris устраивает всероссийский конкурс красоты и выбирает свою королеву на просторах нашей большой страны.
Какие главные качества присущи королеве BaByliss Paris? Конечно, это красота, чувство стиля, обаяние, шарм. А ещё – настрой на победу, уверенность в своих силах, смелость, амбициозность! Если тебе от 18 до 35 лет, и ты обладаешь этими качествами – смело отправляй заявку на участие в конкурсе!
Победительница станет обладательницей короны и титула «Мисс BaByliss 2018», примет участие в спецпроекте для журнала «Теленеделя», fashion-cъемке для журнала DESSERT REPORT, репортаже для World Fashion Channel и получит шикарные подарки от организаторов и партнеров конкурса.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 сентября до 20 октября на официальном сайте проекта www.miss.babyliss-paris.ru.
Среди призов для победительницы и финалисток:
- профессиональная техника для волос от BaByliss Paris;
- total look от крупнейшего интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров Lamoda.ru;
- клубные карты фитнес-клубов премиум-класса Х-FIT;
- подарки от дизайнера Alla Couture;
- клубные карты танцевальных клубов Galladance;
- меховые изделия от ателье Марии Щукиной;
- сертификаты от центра косметологии и красоты TORI;
- ювелирные украшения от компании Lazurit&K;
- набор уходовых средств Gliss Kur Oil Nutritive c маслами и комплексом жидких кератинов и звездный стайлинг от got2b «Блеск Софитов» от Schwarzkopf;
- инкрустированные камнями Swarovski аксессуары от CRYSTAL MODA;
- сертификаты от салона красоты BRONZE&BEAUTY;
- лимитированные духи от Mauboussin;
- украшения для волос Evita Peroni;
- ЭКО косметика итальянского бренда Insight Professional;
- авторские букеты от Novikov Flowers;
- cоздание эксклюзивных духов от парфюмерной студии FESSALONIKA;
- полный курс обучения от ведущего модельного агентства Verona Models.
Финал конкурса пройдёт 22 ноября в ресторане-яхте «Чайка». Победительница будет выбрана по результатам голосования звёздного жюри. В этот вечер BaByliss Paris объявит имя своей новой королевы на церемонии награждения!
Подготовить участниц к финалу помогут профессионалы своего дела: кастинг-директор модельного агентства VERONA Наталья Лунева и психолог, эксперт, специалист по межличностным коммуникациям и ораторскому искусству Анетта Орлова.
Внимание: во всех магазинах сети «М. Видео» и «Эльдорадо» действует специальное предложение – при покупке продукции со стикером «МИСС BaByliss» вы получаете 1000 рублей на шоппинг в Lamoda.ru.
Генеральные информационные партнеры конкурса:
- популярный телегид «Теленеделя» и он-лайн журнал о шоу-бизнесe tele.ru
- World Fashion Channel
- интернет-газета Дни.ру
- интернет-журнал WMJ.ru
BABYLISS PARIS — ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА У СЕБЯ ДОМА.
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