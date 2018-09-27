Конкурс красоты МИСС BaByliss Paris 2018

Прими участие в ежегодном федеральном конкурсе красоты МИСС BaByliss Paris 2018! Возможно, именно ты в финале будешь блистать в короне победительницы и навсегда впишешь своё имя в историю!

Всемирно известный, уважаемый и авторитетный французский бренд BaByliss Paris давно не нуждается в рекламе. Компания BaByliss – признанный новатор в сфере красоты, один из ведущих разработчиков и производителей инновационной техники для профессионального ухода за волосами. Уже несколько лет BaByliss Paris устраивает всероссийский конкурс красоты и выбирает свою королеву на просторах нашей большой страны.

Какие главные качества присущи королеве BaByliss Paris? Конечно, это красота, чувство стиля, обаяние, шарм. А ещё – настрой на победу, уверенность в своих силах, смелость, амбициозность! Если тебе от 18 до 35 лет, и ты обладаешь этими качествами – смело отправляй заявку на участие в конкурсе!

Победительница станет обладательницей короны и титула «Мисс BaByliss 2018», примет участие в спецпроекте для журнала «Теленеделя», fashion-cъемке для журнала DESSERT REPORT, репортаже для World Fashion Channel и получит шикарные подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 сентября до 20 октября на официальном сайте проекта www.miss.babyliss-paris.ru.

Среди призов для победительницы и финалисток:

- профессиональная техника для волос от BaByliss Paris;

- total look от крупнейшего интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров Lamoda.ru;

- клубные карты фитнес-клубов премиум-класса Х-FIT;

- подарки от дизайнера Alla Couture;

- клубные карты танцевальных клубов Galladance;

- меховые изделия от ателье Марии Щукиной;

- сертификаты от центра косметологии и красоты TORI;

- ювелирные украшения от компании Lazurit&K;

- набор уходовых средств Gliss Kur Oil Nutritive c маслами и комплексом жидких кератинов и звездный стайлинг от got2b «Блеск Софитов» от Schwarzkopf;

- инкрустированные камнями Swarovski аксессуары от CRYSTAL MODA;

- сертификаты от салона красоты BRONZE&BEAUTY;

- лимитированные духи от Mauboussin;

- украшения для волос Evita Peroni;

- ЭКО косметика итальянского бренда Insight Professional;

- авторские букеты от Novikov Flowers;

- cоздание эксклюзивных духов от парфюмерной студии FESSALONIKA;

- полный курс обучения от ведущего модельного агентства Verona Models.

Финал конкурса пройдёт 22 ноября в ресторане-яхте «Чайка». Победительница будет выбрана по результатам голосования звёздного жюри. В этот вечер BaByliss Paris объявит имя своей новой королевы на церемонии награждения!

Подготовить участниц к финалу помогут профессионалы своего дела: кастинг-директор модельного агентства VERONA Наталья Лунева и психолог, эксперт, специалист по межличностным коммуникациям и ораторскому искусству Анетта Орлова.

Внимание: во всех магазинах сети «М. Видео» и «Эльдорадо» действует специальное предложение – при покупке продукции со стикером «МИСС BaByliss» вы получаете 1000 рублей на шоппинг в Lamoda.ru.

Генеральные информационные партнеры конкурса:

- популярный телегид «Теленеделя» и он-лайн журнал о шоу-бизнесe tele.ru

- World Fashion Channel

- интернет-газета Дни.ру

- интернет-журнал WMJ.ru

BABYLISS PARIS — ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА У СЕБЯ ДОМА.