Конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» состоится 26 апреля

Санкт-Петербург, который подарил миру моды таких одарённых дизайнеров, как Татьяна Парфёнова, Алёна Ахмадуллина, Ася Когель, Олег Бирюков и многих других, вновь станет центром молодежной моды: с 26 по 29 апреля в Северной столице пройдет 27-й конкурс «Адмиралтейская игла», который, к сожалению, не удалось провести в прошлом году из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Учредитель и организатор конкурса Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна объявил темой конкурса 2021 года «Игровые миры дизайна».

Конкурс «Адмиралтейская игла» всегда идёт в ногу со временем, поэтому всемирная тенденция взаимодействия индустрии видеоигр с миром моды стала объектом творческих воплощений дизайнеров-участников конкурса.

Организаторы проекта ставят своей задачей открыть миру моды имена талантливых молодых дизайнеров, которые работают с программами 3D моделирования и могут представить свои аутфиты на аватарах в коротких мультимедийных роликах, а также создать аутентичные наряды с этническими мотивами, поэтому в программе появились новые номинации «Мир будущего в одежде и обуви», «Киберспорт» и «Мода без границ».

Все мероприятия конкурса будут транслироваться онлайн на официальном сайте проекта igladesign.ru и в социальных сетях в ВК, FB, YouTube, Instagram.

Финальный гала-показ «Адмиралтейской иглы» 2021 состоится 29 апреля в Главном корпусе СПбГУПТД по адресу ул. Б. Морская, д. 18.

По данным пресс-службы проекта.