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Арт Оксана

Конкурс от бренда меховых изделий «Елена Фурс»

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  • 12 Мая 201714:33

Елена Фурс: шарф из ламы за репостПредставители известного производителя меховых изделий "Елена Фурс" объявили очередной конкурс.

Правила флешмоба просты: с 10 по 17 мая 2017 года подписчикам брендового блога в Instagram предлагается сделать репост или скриншот фото, добавить хэштег #веснаселенойфурс и отметить на этой фотографии двух своих друзей, которые знают толк в моде.

Победитель конкурса станет обладателем шарфа из ламы. А чтобы никто не сомневался в актуальности теплого аксессуара, на конкурсной фотографии изображена девушка, бодро шагающая в том самом шарфе по летнему городу.

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