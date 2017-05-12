Конкурс от бренда меховых изделий «Елена Фурс»

Представители известного производителя меховых изделий "Елена Фурс" объявили очередной конкурс.

Правила флешмоба просты: с 10 по 17 мая 2017 года подписчикам брендового блога в Instagram предлагается сделать репост или скриншот фото, добавить хэштег #веснаселенойфурс и отметить на этой фотографии двух своих друзей, которые знают толк в моде.

Победитель конкурса станет обладателем шарфа из ламы. А чтобы никто не сомневался в актуальности теплого аксессуара, на конкурсной фотографии изображена девушка, бодро шагающая в том самом шарфе по летнему городу.