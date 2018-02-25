Конкурс «Поколение NEXT» ВЕСНА-2018

Голосование в XIX Международном конкурсе молодых дизайнеров «Поколение NEXT» подходит к концу. Конкурс проходит в рамках крупнейшей выставки легкой и текстильной промышленности Северо-Западного региона «Индустрия Моды». В голосовании по адресу: https://modanews.ru/NEXT представлены 34 работы финалистов направления «КОСТЮМ» и 51 работа финалистов конкурса по направлению «ТЕКСТИЛЬ» (дизайнеры тканей). В этом сезоне к участникам из России присоединились авторы из Белоруссии и Казахстана. Голосование продлится до 27 февраля включительно. Проголосовать может каждый желающий. Победители голосования получат специальные призы от проекта ModaNews.ru (АО «КОНЛИГА МЕДИА»), Solstudio Textile Design и PANTONE® (компания ГРАФИТЕК). Награждение победителей конкурса пройдет в рамках торжественной церемонии открытия выставки «Индустрия Моды» 1 марта 2018 года в ПСКК (Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 8). Официальный хештег #modanewsnext.
Стажировка в Solstudio Textile Design
Весной 2017 года впервые к проекту присоединилась Московская студия дизайна Solstudio Textile Design. Стажировка в известной российской текстильной компании стала приятным сюрпризом для всех участников проекта. Первой на стажировку отправилась Адриана Вишнякова из Витебска. Сотрудничество Solstudio Textile Design ModaNews и конкурса «Поколение NEXT» продолжилось осенью 2017 года. Второй дизайнер, отправившийся на стажировку, победитель конкурса «Поколение NEXT» в номинации «Текстиль» – Анастасия Иванова из Санкт-Петербурга. 1 марта 2018 года, определится третий обладатель престижной стажировки в студии мирового уровня Solstudio Textile Design.
«Настя попала к нам в один из самых интересных периодов работы студии, когда мы не принимаем заказы, а рисуем собственную коллекцию ткани для парижской выставки Premiere Vision, рассказала ModaNews о подробностях стажировки Александра Калошина, руководитель Solstudio Textile Design. Это период полной художественной свободы, поиска форм, стилей, коллективных обсуждений, студийных семинаров о трендах. Несколько работ, которые были сделаны во время стажировки Насти, мы включили в свою коллекцию и пару работ в отправку комиссии Premiere Vision по задачам конкурса стенда тенденций».Текстильный справочник PANTONE®
Сотрудничество ModaNews и конкурса «Поколение NEXT» с компанией ГРАФИТЕК (официальный представитель PANTONE® в России) началось осенью 2016 года. Компания предоставила для вручения дизайнерам текстиля свой справочник PANTONE® Cotton Passport цветов текстиля на хлопке. В 2018 году, году цвета «ультрафиолет» по версии PANTONE®, сотрудничество компании ГРАФИТЕК, ModaNews и конкурса «Поколение NEXT» продолжилось. Финалисту весеннего конкурса «Поколение NEXT» 2018 будет вручен Текстильный справочник FASHION, HOME + INTERIORS Cotton Passport. Справочник PANTONE® незаменим в работе текстильного дизайна. Особенно значение справочник имеет теперь: всё больше компаний используют в своей работе именно принтованные ткани.Цитаты:
«“Поколение NEXT” – это не только конкурс, это, в первую очередь, площадка для профессиональных встреч и приобретения полезных контактов, – рассказывает Художественный руководитель Международного конкурса «Поколение NEXT», кандидат искусствоведения, академик Национальной академии индустрии моды Майя Кузнецова. – И это, действительно, стартовая площадка для перехода молодых дизайнеров со студенческой скамьи в рабочую среду отрасли. С момента получения заявок наши эксперты выделяют наиболее талантливых, креативных и современных авторов, за которыми мы в дальнейшем пристально наблюдаем. Многие дизайнеры участвуют в нашем конкурсе не один раз, и это правильно, потому что они демонстрируют рост своих знаний, опыта и свои творческие возможности. Самые лучшие всегда будут замечены, и мы будем им помогать, приглашая к дальнейшему участию в интересных проектах, рекомендуя серьезным работодателям и направляя на стажировки».
«“КОНЛИГА МЕДИА” плодотворно сотрудничает с выставкой «Индустрия моды» начиная с 2002 года. Поддержка конкурса «Поколение NEXT» является частью этого сотрудничества. С 2014 года портал ModaNews проводит голосование за фото работ участников конкурса среди профессиональной аудитории сайта. Начиная с 2015 года «КОНЛИГА МЕДИА» вместе с партнерами вручает специальный приз «Выбор редакции ModaNews». В 2016 к конкурсу присоединились компания «Графитек», официальный дистрибьютор Pantone® в России, а в 2017 компания Solstudio Textile Design, ведущая компания в России в области текстильного дизайна, – рассказывает Илья Тихонов, главный редактор и руководитель проекта ModaNews. Я рад нашему сотрудничеству. В первую очередь потому, что благодаря ему ModaNews поддерживает начинающих дизайнеров. Я уверен в необходимости этой работы. В 2014 году наш специальный приз получил Артем Шумов, дизайнер, участвующий в MBFWRussia уже второй сезон. В весеннем конкурсе 2018 рады возобновить сотрудничество с компанией «Графитек», официальным дистрибьютором Pantone® в России. Текстильный цветовой справочник Pantone® – специальный приз ModaNews и компании «Графитек» поможет начинающим дизайнерам взаимодействовать на международном профессиональном языке с участниками рынка. Второй приз весеннего конкурса – стажировка в московской студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design содействует погружению студентов и начинающих дизайнеров в непосредственный процесс дизайн-студии с мировым именем».Призы ModaNews весна 2018:
- Победитель голосования по направлению «КОСТЮМ» получит книгу из серии «Библиотека журнала “Ателье”» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА».
- Победитель конкурса «Поколение NEXT» осень 2017 в направлении «КОСТЮМ» получит книгу из серии «Библиотека журнала “Ателье”» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА».
- Победитель голосования по направлению «ТЕКСТИЛЬ» получит книгу из серии «Библиотека журнала “Ателье”» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА».
- Победитель конкурса «Поколение NEXT» осень 2017 в направлении «ТЕКСТИЛЬ» получит книгу из серии «Библиотека журнала “Ателье”» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА».
- Специальный приз в направлении Конкурса «Поколение NEXT» – «ТЕКСТИЛЬ»: Стажировка в московской студии дизайна Solstudio Textile Design партнер конкурса Интернет-портал ModaNews вручает среди финалистов весны 2018 года.
- Второй специальный приз в направлении Конкурса «Поколение NEXT» – «ТЕКСТИЛЬ»: Текстильный справочник FASHION, HOME + INTERIORS Cotton Passport, а также сертификат на публикацию развернутого интервью на сайте ModaNews.ru партнер конкурса Интернет-портал ModaNews вручает среди финалистов весны 2018 года на свой выбор.
ModaNews.ru – ежедневный интернет-портал индустрии моды (Рег. СМИ ЭЛ № ФС 77-20930), созданный и поддерживаемый издательским домом «Эдипресс-Конлига», выпускающим профессиональные журналы «Ателье» и «Индустрия моды». На страницах портала каждый день публикуются эксклюзивные новости, освещающие события в национальной и мировой индустрии моды, регулярно выходят статьи и интервью, анонсы важных событий в мире российской индустрии моды. Кроме новостей и статей на страницах ModaNews.ru размещена информация о предприятиях и товарах отрасли, о конкурсных торгах, издаваемой литературе, отраслевой прессе, резюме и вакансиях, а также собрание тематических ссылок и светская хроника; есть возможность публикации объявлений. Отдельный раздел сервера посвящен видеообучению в области индустрии моды.
Международная выставка легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды» – наиболее значимое событие для представителей модного бизнеса Северо-Запада РФ, единственная отраслевая выставка в регионе. Выставка пройдет в ПСКК (Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 8) с 1 по 4 марта 2018 года. В выставке принимают участие около 300 производителей легкой и текстильной промышленности из России и зарубежных стран. Более 10 000 специалистов модной индустрии посещают экспозицию и деловые мероприятия «Индустрия Моды».
Конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT» входит в Программу продвижения молодых специалистов, проводимую Выставочным объединением «ФАРЭКСПО». Цель Программы – создание платформы для профессиональных контактов и сотрудничества между молодыми дизайнерами, производителями и байерами в рабочем пространстве Международной выставки «Индустрия Моды». Открытый Конкурс молодых дизайнеров проводится дважды в год, в марте (Весенняя сессия) и октябре (Осенняя сессия) на Международной выставке легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды». Организатор конкурса: Выставочное объединение «ФАРЭКСПО» при поддержке партнеров.
Pantone, Inc., (представитель в Роcсии «Дистрибуторская компания Графитек») разработчик принятых во всем мире систем стандартизации цвета PANTONE Color Systems, является лидером в разработке решений для цветовой стандартизации, цветовой коммуникации и управления цветом. Компания PANTONE® имеет более чем 40-летний опыт разработки и внедрения технологий управления цветом для графического дизайна, фотографии, офсетной печати, издательской деятельности, текстильной промышленности и производства пластиков. Компания Pantone сертифицирована по стандарту ISO-9001:2000. В 2007 году компания PANTONE® была поглощена компанией X-Rite, что позволило объединить опыт двух ведущих лидеров отрасли по работе с цветом, и до сих пор сохраняется продуктовая линейка и решения под брендом PANTONE®.
Цветовой справочник Cotton Passport в виде книги-гармошки содержит 2310 текстильных цветов PANTONE® (в т.ч. 210 новейших оттенков из обновления 2015 года) на хлопковом носителе. Портативный FASHION, HOME + INTERIORS Cotton Passport представляет собой книжечку карманного формата и чрезвычайно удобен для использования в дороге, в командировках, на встречах с клиентами и поставщиками, для оценки цвета при приемке. Формат книги-гармошки позволяет быстро искать цвета, а также оценивать большое количество образцов одновременно.
Группа текстильных компаний Solstudio Textile Group была создана в Москве в 1999 году и состоит из нескольких подразделений. Студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design создает текстильный паттерн – рисунки для ткани и продает их в 30 стран мира, является единственным российским участником текстильных выставок Premiere Vision (Париж), Intertextile Shanghai (Шанхай), Munich Fabric Start (Мюнхен), Indigo (Нью-Йорк). В составе группы компаний 13 лет было швейное производство, и накопленный опыт помогает студии создавать удобный для производства одежды рисунок, учитывающий потребности кроя. Студия была отмечена зарубежными наградами. В 2014 году рисунок «Рентген цветка» был назван лучшим принтом сезона осень-зима 2015/16 на конкурсе Premiere Vision, а осенью 2016-го студия стала мировым трендсеттером – паттерн «Три грации» был опубликован в официальной брошюре тенденций сезона осень-зима 2017-18 Premiere Vision. В этом же сезоне два паттерна победили в номинации «Best Buyers’ Choice – Выбор байеров». В студии 8 штатных художников и около 20 внештатных. Сотрудники студии ведут лекционную и обучающую работу по продвижению современного текстильного дизайна, реализуют экспериментальный курс в МГХПА им. С.Г.Строганова, сотрудничают с другими вузами. Студия создает рисунки для собственного бренда Radical Chic.
Radical Chic – это готовый продукт (платки, шарфы, зонты и одежда), основанный на рисунках студии дизайна. Radical Chic – это не просто аксессуары, а новое средство коммуникации, на платках истории рассказаны средствами современного промышленного дизайна. Шелковые платки Radical Chic продаются в пяти странах, в более 20-ти городах России, в том числе в двух собственных магазинах в Москве. В 2015 году бренд получил премию «Золотое веретено» Национальной академии индустрии моды и победил в номинации «Компания года» премии Profashion Awards.
Фабрика Red Dot Industry была запущена в 2016 году и осуществляет цифровую печать на тканях в Москве. Результат работы позволяет ей конкурировать с зарубежными производствами.
Компания «Студио Соль» на протяжении 17 лет является представителем в России крупнейших текстильных компаний мира, таких как Carnet – Gruppo Ratti (Италия), Scabal (Бельгия), Ruffo Coli (Италия) и других.
Уникальность группы компаний Solstudio Textile Group заключается в том, что несколькими маленькими компаниями (малый и микробизнес) она охватывает все процессы от создания рисунка для ткани до производства конечного продукта и собственной розничной сети.
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