Конкурс «Поколение NEXT» ВЕСНА-2018

Голосование в XIX Международном конкурсе молодых дизайнеров «Поколение NEXT» подходит к концу. Конкурс проходит в рамках крупнейшей выставки легкой и текстильной промышленности Северо-Западного региона «Индустрия Моды». В голосовании по адресу: https://modanews.ru/NEXT представлены 34 работы финалистов направления «КОСТЮМ» и 51 работа финалистов конкурса по направлению «ТЕКСТИЛЬ» (дизайнеры тканей). В этом сезоне к участникам из России присоединились авторы из Белоруссии и Казахстана. Голосование продлится до 27 февраля включительно. Проголосовать может каждый желающий. Победители голосования получат специальные призы от проекта ModaNews.ru (АО «КОНЛИГА МЕДИА»), Solstudio Textile Design и PANTONE® (компания ГРАФИТЕК). Награждение победителей конкурса пройдет в рамках торжественной церемонии открытия выставки «Индустрия Моды» 1 марта 2018 года в ПСКК (Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 8). Официальный хештег #modanewsnext.

Весной 2017 года впервые к проекту присоединилась Московская студия дизайна Solstudio Textile Design. Стажировка в известной российской текстильной компании стала приятным сюрпризом для всех участников проекта. Первой на стажировку отправилась Адриана Вишнякова из Витебска. Сотрудничество Solstudio Textile Design ModaNews и конкурса «Поколение NEXT» продолжилось осенью 2017 года. Второй дизайнер, отправившийся на стажировку, победитель конкурса «Поколение NEXT» в номинации «Текстиль» – Анастасия Иванова из Санкт-Петербурга. 1 марта 2018 года, определится третий обладатель престижной стажировки в студии мирового уровня Solstudio Textile Design.

«Настя попала к нам в один из самых интересных периодов работы студии, когда мы не принимаем заказы, а рисуем собственную коллекцию ткани для парижской выставки Premiere Vision, рассказала ModaNews о подробностях стажировки Александра Калошина, руководитель Solstudio Textile Design. Это период полной художественной свободы, поиска форм, стилей, коллективных обсуждений, студийных семинаров о трендах. Несколько работ, которые были сделаны во время стажировки Насти, мы включили в свою коллекцию и пару работ в отправку комиссии Premiere Vision по задачам конкурса стенда тенденций».

Сотрудничество ModaNews и конкурса «Поколение NEXT» с компанией ГРАФИТЕК (официальный представитель PANTONE® в России) началось осенью 2016 года. Компания предоставила для вручения дизайнерам текстиля свой справочник PANTONE® Cotton Passport цветов текстиля на хлопке. В 2018 году, году цвета «ультрафиолет» по версии PANTONE®, сотрудничество компании ГРАФИТЕК, ModaNews и конкурса «Поколение NEXT» продолжилось. Финалисту весеннего конкурса «Поколение NEXT» 2018 будет вручен Текстильный справочник FASHION, HOME + INTERIORS Cotton Passport. Справочник PANTONE® незаменим в работе текстильного дизайна. Особенно значение справочник имеет теперь: всё больше компаний используют в своей работе именно принтованные ткани.

«“Поколение NEXT” – это не только конкурс, это, в первую очередь, площадка для профессиональных встреч и приобретения полезных контактов, – рассказывает Художественный руководитель Международного конкурса «Поколение NEXT», кандидат искусствоведения, академик Национальной академии индустрии моды Майя Кузнецова. – И это, действительно, стартовая площадка для перехода молодых дизайнеров со студенческой скамьи в рабочую среду отрасли. С момента получения заявок наши эксперты выделяют наиболее талантливых, креативных и современных авторов, за которыми мы в дальнейшем пристально наблюдаем. Многие дизайнеры участвуют в нашем конкурсе не один раз, и это правильно, потому что они демонстрируют рост своих знаний, опыта и свои творческие возможности. Самые лучшие всегда будут замечены, и мы будем им помогать, приглашая к дальнейшему участию в интересных проектах, рекомендуя серьезным работодателям и направляя на стажировки».

«“КОНЛИГА МЕДИА” плодотворно сотрудничает с выставкой «Индустрия моды» начиная с 2002 года. Поддержка конкурса «Поколение NEXT» является частью этого сотрудничества. С 2014 года портал ModaNews проводит голосование за фото работ участников конкурса среди профессиональной аудитории сайта. Начиная с 2015 года «КОНЛИГА МЕДИА» вместе с партнерами вручает специальный приз «Выбор редакции ModaNews». В 2016 к конкурсу присоединились компания «Графитек», официальный дистрибьютор Pantone® в России, а в 2017 компания Solstudio Textile Design, ведущая компания в России в области текстильного дизайна, – рассказывает Илья Тихонов, главный редактор и руководитель проекта ModaNews. Я рад нашему сотрудничеству. В первую очередь потому, что благодаря ему ModaNews поддерживает начинающих дизайнеров. Я уверен в необходимости этой работы. В 2014 году наш специальный приз получил Артем Шумов, дизайнер, участвующий в MBFWRussia уже второй сезон. В весеннем конкурсе 2018 рады возобновить сотрудничество с компанией «Графитек», официальным дистрибьютором Pantone® в России. Текстильный цветовой справочник Pantone® – специальный приз ModaNews и компании «Графитек» поможет начинающим дизайнерам взаимодействовать на международном профессиональном языке с участниками рынка. Второй приз весеннего конкурса – стажировка в московской студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design содействует погружению студентов и начинающих дизайнеров в непосредственный процесс дизайн-студии с мировым именем».

Победитель голосования по направлению «КОСТЮМ» получит книгу из серии «Библиотека журнала “Ателье”» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА».

Победитель конкурса «Поколение NEXT» осень 2017 в направлении «КОСТЮМ» получит книгу из серии «Библиотека журнала “Ателье”» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА».

Победитель голосования по направлению «ТЕКСТИЛЬ» получит книгу из серии «Библиотека журнала “Ателье”» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА».

Победитель конкурса «Поколение NEXT» осень 2017 в направлении «ТЕКСТИЛЬ» получит книгу из серии «Библиотека журнала “Ателье”» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА».

Специальный приз в направлении Конкурса «Поколение NEXT» – «ТЕКСТИЛЬ»: Стажировка в московской студии дизайна Solstudio Textile Design партнер конкурса Интернет-портал ModaNews вручает среди финалистов весны 2018 года.

Второй специальный приз в направлении Конкурса «Поколение NEXT» – «ТЕКСТИЛЬ»: Текстильный справочник FASHION, HOME + INTERIORS Cotton Passport, а также сертификат на публикацию развернутого интервью на сайте ModaNews.ru партнер конкурса Интернет-портал ModaNews вручает среди финалистов весны 2018 года на свой выбор.

ModaNews.ru – ежедневный интернет-портал индустрии моды (Рег. СМИ ЭЛ № ФС 77-20930), созданный и поддерживаемый издательским домом «Эдипресс-Конлига», выпускающим профессиональные журналы «Ателье» и «Индустрия моды». На страницах портала каждый день публикуются эксклюзивные новости, освещающие события в национальной и мировой индустрии моды, регулярно выходят статьи и интервью, анонсы важных событий в мире российской индустрии моды. Кроме новостей и статей на страницах ModaNews.ru размещена информация о предприятиях и товарах отрасли, о конкурсных торгах, издаваемой литературе, отраслевой прессе, резюме и вакансиях, а также собрание тематических ссылок и светская хроника; есть возможность публикации объявлений. Отдельный раздел сервера посвящен видеообучению в области индустрии моды.

Международная выставка легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды» – наиболее значимое событие для представителей модного бизнеса Северо-Запада РФ, единственная отраслевая выставка в регионе. Выставка пройдет в ПСКК (Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 8) с 1 по 4 марта 2018 года. В выставке принимают участие около 300 производителей легкой и текстильной промышленности из России и зарубежных стран. Более 10 000 специалистов модной индустрии посещают экспозицию и деловые мероприятия «Индустрия Моды».

Конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT» входит в Программу продвижения молодых специалистов, проводимую Выставочным объединением «ФАРЭКСПО». Цель Программы – создание платформы для профессиональных контактов и сотрудничества между молодыми дизайнерами, производителями и байерами в рабочем пространстве Международной выставки «Индустрия Моды». Открытый Конкурс молодых дизайнеров проводится дважды в год, в марте (Весенняя сессия) и октябре (Осенняя сессия) на Международной выставке легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды». Организатор конкурса: Выставочное объединение «ФАРЭКСПО» при поддержке партнеров.

Pantone, Inc., (представитель в Роcсии «Дистрибуторская компания Графитек») разработчик принятых во всем мире систем стандартизации цвета PANTONE Color Systems, является лидером в разработке решений для цветовой стандартизации, цветовой коммуникации и управления цветом. Компания PANTONE® имеет более чем 40-летний опыт разработки и внедрения технологий управления цветом для графического дизайна, фотографии, офсетной печати, издательской деятельности, текстильной промышленности и производства пластиков. Компания Pantone сертифицирована по стандарту ISO-9001:2000. В 2007 году компания PANTONE® была поглощена компанией X-Rite, что позволило объединить опыт двух ведущих лидеров отрасли по работе с цветом, и до сих пор сохраняется продуктовая линейка и решения под брендом PANTONE®.

Цветовой справочник Cotton Passport в виде книги-гармошки содержит 2310 текстильных цветов PANTONE® (в т.ч. 210 новейших оттенков из обновления 2015 года) на хлопковом носителе. Портативный FASHION, HOME + INTERIORS Cotton Passport представляет собой книжечку карманного формата и чрезвычайно удобен для использования в дороге, в командировках, на встречах с клиентами и поставщиками, для оценки цвета при приемке. Формат книги-гармошки позволяет быстро искать цвета, а также оценивать большое количество образцов одновременно.

Группа текстильных компаний Solstudio Textile Group была создана в Москве в 1999 году и состоит из нескольких подразделений. Студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design создает текстильный паттерн – рисунки для ткани и продает их в 30 стран мира, является единственным российским участником текстильных выставок Premiere Vision (Париж), Intertextile Shanghai (Шанхай), Munich Fabric Start (Мюнхен), Indigo (Нью-Йорк). В составе группы компаний 13 лет было швейное производство, и накопленный опыт помогает студии создавать удобный для производства одежды рисунок, учитывающий потребности кроя. Студия была отмечена зарубежными наградами. В 2014 году рисунок «Рентген цветка» был назван лучшим принтом сезона осень-зима 2015/16 на конкурсе Premiere Vision, а осенью 2016-го студия стала мировым трендсеттером – паттерн «Три грации» был опубликован в официальной брошюре тенденций сезона осень-зима 2017-18 Premiere Vision. В этом же сезоне два паттерна победили в номинации «Best Buyers’ Choice – Выбор байеров». В студии 8 штатных художников и около 20 внештатных. Сотрудники студии ведут лекционную и обучающую работу по продвижению современного текстильного дизайна, реализуют экспериментальный курс в МГХПА им. С.Г.Строганова, сотрудничают с другими вузами. Студия создает рисунки для собственного бренда Radical Chic.

Radical Chic – это готовый продукт (платки, шарфы, зонты и одежда), основанный на рисунках студии дизайна. Radical Chic – это не просто аксессуары, а новое средство коммуникации, на платках истории рассказаны средствами современного промышленного дизайна. Шелковые платки Radical Chic продаются в пяти странах, в более 20-ти городах России, в том числе в двух собственных магазинах в Москве. В 2015 году бренд получил премию «Золотое веретено» Национальной академии индустрии моды и победил в номинации «Компания года» премии Profashion Awards.

Фабрика Red Dot Industry была запущена в 2016 году и осуществляет цифровую печать на тканях в Москве. Результат работы позволяет ей конкурировать с зарубежными производствами.

Компания «Студио Соль» на протяжении 17 лет является представителем в России крупнейших текстильных компаний мира, таких как Carnet – Gruppo Ratti (Италия), Scabal (Бельгия), Ruffo Coli (Италия) и других.

Уникальность группы компаний Solstudio Textile Group заключается в том, что несколькими маленькими компаниями (малый и микробизнес) она охватывает все процессы от создания рисунка для ткани до производства конечного продукта и собственной розничной сети.