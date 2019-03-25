Конкурсу «Адмиралтейская игла» исполняется 25 лет

Юбилейный сезон Международного конкурса молодых дизайнеров пройдет в Петербурге с 22 по 25 апреля.

Все мероприятия конкурса пройдут на площадке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Гостей ждут показы молодых модельеров, выставки, перформансы и научно-практическая конференция «Индустриальный баланс в культуре и в дизайне». Организаторы подчеркивают, что вход на мероприятия конкурса свободный.