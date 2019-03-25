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Адмиралтейская игла (7)
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Артем Кузелев

Конкурсу «Адмиралтейская игла» исполняется 25 лет

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  • 25 Марта 201920:31
Сюжеты: Адмиралтейская игла

Юбилейный сезон Международного конкурса молодых дизайнеров пройдет в Петербурге с 22 по 25 апреля.

Все мероприятия конкурса пройдут на площадке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Гостей ждут показы молодых модельеров, выставки, перформансы и научно-практическая конференция «Индустриальный баланс в культуре и в дизайне». Организаторы подчеркивают, что вход на мероприятия конкурса свободный.

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