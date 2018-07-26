Конструктивизм и мода на выставке в Петербурге

В Северной столице начала работу выставка «Мода – народу! От конструктивизма к дизайну».

1 / 3 Фрагменты экспозиции





В Шереметьевском дворце в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная моде эпохи конструктивизма. Экспозиция расположилась в пространстве Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства и представляет собрание более 40 реконструкций костюмов. Кроме того, экспонаты иллюстрируют собой большой исследовательский труд: дизайнеры по эскизам и фотографиям А. Родченко, Н. Ламановой, В. Степановой, Л. Поповой, С. Эйзенштейна, А. Экстер, А. Веснина и других художников реконструировали целую эпоху. Здесь также можно увидеть театральные костюмы, платки, образцы тканей, фотографии, афиши, издательские материалы и так далее.

Посетить выставку можно до 2 сентября этого года.