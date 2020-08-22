Контрастное сочетание темы природы и урбанизма в коллекции «ЭКОНИКА» осень-зима 2020/21

Лукбук базовой линии Ekonika вдохновлен осенним лесом и дорогой. В нем представлены трендовые модели наступающего сезона: жокейские сапоги, ботильоны на устойчивом каблуке, казаки, лоферы, челси и лакированные ботинки с массивной тракторной подошвой. Цветовая гамма наполнена теплыми земляными тонами: глубокими оттенками шоколада, карамели и хаки, разбавленными сочными акцентами шафрана и бордо. Текстуры под рептилию, мягкая замша, лакированная кожа, меховая отделка дополняют осеннее настроение. Аксессуарная линия поддерживает заданную стилистику обуви: натуральные материалы, лаконичные формы и теплые природные оттенки. Теплые, шляпы, ремни и перчатки станут актуальным дополнением образов сезона осень-зима.

Осенняя часть премиальной линии Alla Pugachova, презентованная на одной из московских крыш, символизирует стиль жизни современной и уверенной в себе девушки. Карамельные оттенки, насыщенный капучино и нежный латте органично вписалась в модели обуви и аксессуаров. Здесь главенствует обувь с квадратным мысом, драпированным голенищем и на шнуровке. Дух городского минимализма поддерживают простые силуэты, элегантные kitten heels и сапоги трубы.

В сезоне осень-зима 2020 «Эконика» сняла свой лукбук только на отечественных марках, решив поддержать таким образом российских дизайнеров. Совместно с Mardo Inshade, OR Brand, Lesyanebo, Olya Kosterina, Sorelle, Volfson, 12 Storeez, Mirstores и I am Studio сеть представила свой взгляд на наступающий сезон осень-зима 2020.

Коллекция в продаже в салонах и интернет-магазин сети с августа 2020 года.

Сайт/Интернет-магазин: ekonika.ru