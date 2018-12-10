Кораловый стал цветом 2019 года

Институт цвета Pantone объявил главный цветовой тренд 2019 года.

Эксперты Международного исследовательского института Pantone выбрал главный цвет 2019 года. Специалисты опубликовали новость в официальном «Инстаграме» компании и утонили полное название оттенка: Pantone 16-1546 Living Coral – «живой коралловый». По мнению сотрудников института, этот цвет символизирует внутреннюю потребность человека в оптимизме и радостных достижениях и воплощает жажду игривого самовыражения.