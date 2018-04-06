Корнер премиальных брендов откроется во флагманском магазине Familia

12 апреля состоится торжественное открытие первого корнера премиальных брендов Gold Brands во флагманском магазине Familia в ТРЦ Ривьера.

Компания Familia, основоположник и лидер российского off-price ритейла, представит оригинальный концепт пространства Gold Brands, сочетающего в себе модные тенденции и удобный шопинг.

Ассортиментная линейка Gold Brands будет включать мужскую, женскую и детскую одежду и обувь, а также аксессуары таких известных мировых брендов как: Trussardi, Fabi, Armani, Calvin Klein, Bugatti, Replay, Wrangler, Diesel, Roberto Cavalli, Pepe Jeans, Tosca Blu, Piquadro, Steve Madden, Pierre Cardin, Wrangler, Roccobarocco, Liu Jo, Lindeberg. Благодаря регулярному обновлению коллекций, корнер станет местом притяжения не только для постоянных покупателей, с любовью и доверием относящихся к сети Familia, но и для широкого круга поклонников моды. Корнеры Gold Brands будут открыты в нескольких столичных магазинах.

Презентация корнера во флагманском магазине Familia в ТРЦ «Ривьера» будет проходить в стилистике торжественного приема с участием звездных гостей, популярных музыкальных исполнителей, DJ и блогеров. Известный художник Макс Хикм проведет креативный арт-перформанс. Прямо на глазах у зрителей он будет превращать обычные футболки в арт-объекты. Средства, полученные от продажи декорированных футболок с автографами звезд будут перечислены в помощь подопечным фонда «Подари жизнь».

«Для многих Familia уже давно олицетворяет собой уникальный бренд. Мы гордимся тем, что наши покупатели отдают свои предпочтения Familia, и стремится постоянно совершенствоваться для того, чтобы становится еще лучше и оправдывать их ожидания.», - говорит генеральный директор сети off-price магазинов Константин Надеждин.

Открытие корнера Familia Gold Brands состоится в магазине Familia, расположенном в ТРЦ Ривьера 12 апреля 2018 года в 19.00.

Справка о компании:

Familia – бренды свободные от цен!

Компания, созданная в 2000 году, является единственной федеральной сетью off-price магазинов, предлагающей широкий ассортимент товаров известных мировых и российских брендов для всей семьи с выгодой до 85% по сравнению со специализированными магазинами. Familia с успехом внедряет передовой мировой опыт формата off-price на российском рынке. В сети магазинов Familia представлено более 3000 брендов. Именно политика выгодных цен на брендовые вещи сделала сеть магазинов Familia популярной по всей России. Сам процесс совершения покупок в Familia происходит по образцу популярного на западе движения «поиск сокровищ» (в переводе с английского: treasure hunting).

В течение 2017 года Familia открыла 44 новых магазина, всего сеть посетило свыше 64 млн человек. На данный момент компания насчитывает более 200 магазинов в более 70 городах России. Общая площадь торговых площадок занимает более 250 000 кв. м. Количество посетителей магазинов выросло на 43% по сравнению с 2016 годом. Прирост выручки по сопоставимым магазинам (LfL) – 9%, а количество выданных карт постоянного покупателя превысило 2 миллиона. В список городов, впервые появившихся на карте открытий магазинов Familia в 2017 году, вошли: Рязань, Чебоксары, Тверь, Нижний Тагил, Брянск, Новороссийск, Владимир, Великий Новгород, Сургут и Новосибирск. Familia завоевала титул национальной премии в области бизнеса «Компания года» в 2015 году, а также получила премию доверия потребителей «Марка №1 в России – 2016». Третий год подряд Familia входит в рейтинг РБК «50 самых быстрорастущих компаний». В 2017 году компания заключила одно из крупнейших стратегических партнерств с продуктовой сетью гипермаркетов группы компаний «О’КЕЙ», расширив свое присутствие в российских регионах. В 2018 году Familia планирует открыть не менее 40 магазинов как в городах присутствия, так и в новых регионах.

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