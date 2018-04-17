Корнеры премиальных брендов открываются в магазинах сети Familia

Корнеры премиальных брендов Gold Brands начинают свою работу сразу в нескольких столичных магазинах сети Familia. Теперь, благодаря оригинальному концепту пространства Gold Brands, шопинг с Familia станет еще удобнее, так как все дизайнерские бренды будут собраны в одном месте, с исключительной выгодой для покупателя, достигающей 85% по сравнению со специализированными магазинами.

Ассортиментная линейка Gold Brands включает мужскую, женскую и детскую одежду и обувь, а также аксессуары таких известных мировых брендов как: Trussardi, Fabi, Armani, Bugatti, Replay, Wrangler, Diesel, Roberto Cavalli, Pepe Jeans, Tosca Blu, Piquadro, Steve Madden, Pierre Cardin, Roccobarocco, Liu Jo, Lindeberg. Благодаря регулярному обновлению коллекций, корнер становится местом притяжения не только для постоянных покупателей, с любовью и доверием относящихся к сети Familia, но и для широкого круга поклонников моды.

12 апреля в ходе торжественной презентации корнера Gold Brands во флагманском магазине Familia в ТРЦ «Ривьера» модели представили стильные образы, собранные из вещей корнера звездным стилистом Марией Тишковой. За музыкальное сопровождение вечера отвечала любимица столичных модников DJ Наташа Туровникова. Весь вечер гости презентации могли совершать покупки в корнере Gold Brands, средства от продажи которых составили около 700 000 рублей и будут направлены в помощь подопечным фонда «Подари Жизнь».

В течение всего вечера известный художник Макс Хикм проводил креативный арт-перформанс, превращая обычные футболки в арт-объекты. В творческом процессе также приняли участие: Анастасия Гребенкина, Митрофанова Рита, Рита Дакота, Эвелина Бледанс, Неведрова Натали, Жанна Эппле, Руслан Нигматуллин с женой Еленой. Средства, полученные от продажи декорированных футболок с автографами звезд также будут перечислены в помощь подопечным благотворительного фонда.

«Мы необычайно рады тому, что можем внести свой вклад в тот невероятно значимый процесс и в благородное дело, которым уже много лет занимается фонд «Подари жизнь», помогая детям и возвращая им надежду на выздоровление», – отметил генеральный директор сети off-price магазинов Константин Надеждин.

Справка о компании:

Familia – бренды свободные от цен!

Компания, созданная в 2000 году, является единственной федеральной сетью off-price магазинов, предлагающей широкий ассортимент товаров известных мировых и российских брендов для всей семьи с выгодой до 85% по сравнению со специализированными магазинами. Familia с успехом внедряет передовой мировой опыт формата off-price на российском рынке. В сети магазинов Familia представлено более 3000 брендов. Именно политика выгодных цен на брендовые вещи сделала сеть магазинов Familia популярной по всей России. Сам процесс совершения покупок в Familia происходит по образцу популярного на западе движения «поиск сокровищ» (в переводе с английского: treasure hunting).

На данный момент компания насчитывает более 200 магазинов в более 70 городах России. Общая площадь торговых площадок занимает более 250 000 кв. м. Familia завоевала титул национальной премии в области бизнеса «Компания года» в 2015 году, а также получила премию доверия потребителей «Марка №1 в России – 2016». Третий год подряд Familia входит в рейтинг РБК «50 самых быстрорастущих компаний». В 2017 году компания заключила одно из крупнейших стратегических партнерств с продуктовой сетью гипермаркетов группы компаний «О’КЕЙ», расширив свое присутствие в российских регионах. В 2018 году Familia откроет не менее 40 магазинов как в городах присутствия, так и в новых регионах.