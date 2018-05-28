Корона Мисс журнала CETRE вручена Лии Веркетис

Вечером 23 мая на территории Трехгорной мануфактуры была особо повышенная и даже опасная концентрация красоты, а все потому, что в ресторане GUARDIAN проходил конкурс на звание Мисс журнала CETRE.

Глянцевый журнал CETRE каждый год проводит конкурс красоты, в котором принимают участие представительницы от России, Белоруссии и Украины. 10 участниц, прошедшие все отборы, встречаются в финале и после трех основных испытаний узнают, кто же на этот раз получит корону и украсит собой обложку журнала.

В этом году членам жюри, среди которых были Тимур Родригез, Александр Ряполов (фильм “Движение вверх”) и Михаил Тарабукин (сериалы “Кухня” и “Отель Элеон”) пришлось сделать нелегкий выбор - во всех трех испытаниях девушки не уступали друг другу и полбалла. Исход конкурса решило испытание вопросами от жюри - самые интересные, неординарные и смешные ответы дала Веркетис Лия, город Москва, она и получила титул Мисс журнал CETRE, возможность оказаться на обложке следующего номера и путешествие в Черногорию. Вице-мисс получила в подарок вечернее платье от салона Belle Site и косметический набор от Carmex, а участница, занявшая третье место, купальник от итальянского бренда Stella Costello и украшение Dzhanelli Jewellery.

Вели мероприятие телеведущие Анна Грачевская и Артем Шалимов, которые всячески подбадривали участниц и помогали им справиться с волнением.

Также поддержать участниц и высказать свои пожелания о том, кто должен получить главный приз, пришли многие звездные гости. Так, на сцене GUARDIAN свои хиты исполнили Анна Плетнева, Митя Фомин, Вахтанг, Брендон Стоун, Гузель Хасанова,

Гига Квенетадзе и группа Combat Cars.

Михаил Еремеев, основатель и главный редактор журнала CETRE поблагодарил всех гостей и участниц конкурса отметил: “Девушки, вы все прекрасны, вы украшение этого мира. Стремитесь, развивайтесь, берегите свою красоту и свой талант, а мы, мужчины, будем изо всех сил стараться, чтобы помогать и поддерживать вас в этом”.

Партнерами конкурса выступили ресторан GUARDIAN, салон ТОТ, Carmex, Le Salon, Belle Site, La Perla, Арт Москва, Клиника Ольги Мороз, Stella Costello, Gianfranco Ferre, Библио-Глобус, Dzhanelli Jewellery, Coo Culte, Skazka by Nata.