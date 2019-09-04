Коронация принцессы Дианы

22 июня 2019 года, в городе Актау, на международной неделе моды и лёгкой промышленности "Aktau Fashion Week" произошло поистине королевское событие - коронация титулом "Mini Miss Fashion" юной Дианы Давыдовой от #имиджвсе.

Модель прилетела из Актобе, чтобы представить коллекцию "Snake Kingdom" дизайнерской студии Айны Грабчук - "Миррор", в качестве особо приглашенной персоны. Ранее Диана покорила главный Российский подиум в рамках Недели моды "Mercedes Benz Fashion Week", стала активной участницей в проекте "Fashion Елки" Оксаны Федоровой и на фестивале детской моды в Сочи 2019 "Kids change the world". Очаровала своим обаянием телезрителей канала Fashion TV, во время проекта "Kids Art Fasfion" и на церемонии вручения премии "Fashion People Awards 2019".

Как же неожиданно приятно было юной модели, когда после того, как она закончила работу и торжественно закрыла показ Айны, её попросили остаться на подиуме. Заиграли фанфары и под аплодисменты зрителей из-закулисья вышли официальные лица представителей имиджмейкера политиков и звезд шоу-бизнеса, тв- эксперта, основателя проекта #имиджвсе и соавтора марафона #мамапродюсер Жанны Черняковой в республике Казахстан, победители конкурса Топ модель 2019 Эливбаева Жадыра и Диченский Андрей. Под восторженные взгляды Диана была коронована дизайнерской короной, как самая настоящая принцесса, и стала обладательницей почетного титула "Mini Miss Fashion" от #имиджвсе. Еще одна радостная новость ждала Диану после коронации. Юная модель стала лицом капсульной детской коллекции аксессуаров бренда «BaráBas», который принадлежит режиссёру и соучредителю "Aktau fashion week" Диане Гребневой. Бренд «BaráBas» лауреат национальной премии в области индустрии моды «Золотое Веретено» и других российских и международных премий и конкурсов. За такой историей успеха, пожалуй, интересно будет следить и детям, и взрослым. Для этого стоит подписаться на страницу Дианы в Инстаграм @di__princess__di