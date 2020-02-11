Коронавирус отменил Недели моды в Шанхае и Пекине

На фоне эпидемии вируса нового типа организаторы перенесли модные показы.

Никаких новых дат не сообщается. На данный момент известно лишь, что предстоящие Недели моды в Пекине и Шанхае отложены. Шанхайская Неделя моды должна была начаться 26 марта, а Пекинская – 25 марта. Портал WWD сообщает, что дизайнеры, владельцы торговых центров и выставочных площадок, организаторы показов и местные органы власти пока что не смогли договориться о новых датах.