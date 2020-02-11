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Артем Кузелев

Коронавирус отменил Недели моды в Шанхае и Пекине

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  • 11 Февраля 202009:57

На фоне эпидемии вируса нового типа организаторы перенесли модные показы.

Никаких новых дат не сообщается. На данный момент известно лишь, что предстоящие Недели моды в Пекине и Шанхае отложены. Шанхайская Неделя моды должна была начаться 26 марта, а Пекинская – 25 марта. Портал WWD сообщает, что дизайнеры, владельцы торговых центров и выставочных площадок, организаторы показов и местные органы власти пока что не смогли договориться о новых датах.

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