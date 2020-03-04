Коронавирус отменил Неделю моды в Токио

Организаторам еще одной Недели моды пришлось принять решение об отмене показов из-за пандемии.

В этом сезоне Недели моды отменяют одну за другой. Если в Европе показы все же проходят, то в Азии большие события переносятся или уходят в онлайн. Это же случилось и с Неделей моды в Токио, которая должна была пройти с 16 по 21 марта. После объявления об отмене события эксперты-экономисты сообщили, что решение негативно скажется на модном рынке страны, т. к. местные марки не смогут привлечь внимание иностранных клиентов.