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Неделя моды в Токио (39)
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Артем Кузелев

Коронавирус отменил Неделю моды в Токио

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  • 04 Марта 202011:43
Сюжеты: Неделя моды в Токио

Организаторам еще одной Недели моды пришлось принять решение об отмене показов из-за пандемии.

В этом сезоне Недели моды отменяют одну за другой. Если в Европе показы все же проходят, то в Азии большие события переносятся или уходят в онлайн. Это же случилось и с Неделей моды в Токио, которая должна была пройти с 16 по 21 марта. После объявления об отмене события эксперты-экономисты сообщили, что решение негативно скажется на модном рынке страны, т. к. местные марки не смогут привлечь внимание иностранных клиентов.

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