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Артем Кузелев

Коронавирус отменил шоу Chanel Métiers d’Art

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  • 21 Февраля 202010:04
Сюжеты: Chanel

В парижском доме моды сообщили об отмене пекинского показ мастерских Métiers d’Art.

Причина для такого решения есть лишь одна – вспыхнувшей эпидемии коронавируса. Повторное шоу, 4 декабря демонстрировавшееся в Париже, должно было состояться в Пекине в мае, однако эпидемия расставила все на свои места. В официальном релизе французской марки говорится: «Мы внимательно следим за ситуацией. Здоровье и благополучие команды и клиентов для нас на первом месте». Возможные сроки переноса не сообщаются.

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