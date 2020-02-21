Коронавирус отменил шоу Chanel Métiers d’Art

В парижском доме моды сообщили об отмене пекинского показ мастерских Métiers d’Art.

Причина для такого решения есть лишь одна – вспыхнувшей эпидемии коронавируса. Повторное шоу, 4 декабря демонстрировавшееся в Париже, должно было состояться в Пекине в мае, однако эпидемия расставила все на свои места. В официальном релизе французской марки говорится: «Мы внимательно следим за ситуацией. Здоровье и благополучие команды и клиентов для нас на первом месте». Возможные сроки переноса не сообщаются.