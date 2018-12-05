Корону «Миссис Москва 2018» получила Екатерина Лифшиц

2 декабря 2018 года в одном из самых красивых залов столицы «Orion Hall» состоялся предновогодний праздничный банкет и грандиозный финал XX юбилейного конкурса «Миссис Москва 2018» фонда «ПЛАНЕТА ЖЕНЩИН» Аллы Маркиной!

Из 150 претенденток на кастинге в полуфинал вошли 14 участниц, из которых жюри выбрало тройку счастливый победительниц!

«Миссис Москва 2018» стала ЛИФШИЦ ЕКАТЕРИНА, 35 лет. Мама мальчиков-двойняшек Саши и Жени, которым 8 лет. Екатерина - творческая личность. Родилась в семье военных, окончила киевский институт культуры. Приехав в Москву, выучилась на профессионального стилиста и работала в салоне «Шардесанж». С появлением детей стала работать в главной роли «Мама». Любит спорт и увлекается кулинарией.

Все зрители стали свидетелями роскошного события. Среди 300 VIP-персон на мероприятии присутствовали известные политики, спортсмены, бизнесмены и представители элиты шоу-бизнеса. Ведущим конкурса стал актёр театра и кино, телеведущий – Марат Башаров!

В программе вечера были яркие красочные дефиле в исполнении финалисток "Миссис Москва 2018", Королевское шоу, праздничный концерт, звёздное жюри, торжественная церемония награждения победительниц и не только.

Сюрпризом для гостей стал эксклюзивный показ меховых изделий от Анжелики Агурбаш финалистками конкурса! Все гости стали свидетелями презентации авторской коллекции с уникальными модными тенденциями от нового бренда "GNL by Angelica"!

В ПОЧЁТНОЕ ЖЮРИ КОНКУРСА ВОШЛИ:

АЛЛА МАРКИНА – ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА «ПЛАНЕТА ЖЕНЩИН» И КОНКУРСОВ «МИССИС МОСКВА», «МИССИС РОССИЯ», «КОРОЛЕВА ПЛАНЕТЫ» С 1998 ГОДА.

АНЖЕЛИКА АГУРБАШ - ОДНА ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ ПЕВИЦ НАШЕЙ ЭСТРАДЫ, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ТИТУЛА «МИССИС РОССИЯ 2001», СЧАСТЛИВАЯ МАМА 3-ИХ ДЕТЕЙ, УЧАСТНИЦА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЕВРОВИДЕНИЕ». МОДЕЛЬ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ И АКТРИСА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА БЕЛАРУСИ.

АЛЕКСАНДР ЯГЬЯ - ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ. УКРАИНСКИЙ ПЕВЕЦ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ, КОМПОЗИТОР, ПРОДЮСЕР, САКСОФОНИСТ, ПЕДАГОГ. ЭКС-СОЛИСТ ГРУППЫ «БЕЛЫЙ ОРЁЛ».

ИРИНА СУМНИКОВА – СОВЕТСКАЯ И РОССИЙСКАЯ БАСКЕТБОЛИСТКА. ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР. УЧАСТНИЦА СОСТАВА ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ И СССР.

СВЕТЛАНА ПЧЕЛЬНИКОВА - ХУДОЖНИК, АВТОР И КОЛЛЕКЦИОНЕР КУКОЛ. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО КЛУБА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ КУКОЛ. ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ЗА 2016 ГОД. ИНИЦИАТОР МНОГИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,

АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ –ПЕВЕЦ И КОМПОЗИТОР. ОСНОВАТЕЛЬ ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЫ «ЭЛЕКТРОКЛУБ».

МИХАИЛ ЗВЕЗДИНСКИЙ – НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ПОЭТ, ПЕВЕЦ И КОМПОЗИТОР.

АЛИСА КРЫЛОВА – САМАЯ ЯРКАЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ФОНДА «ПЛАНЕТА ЖЕНЩИН», ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ МАМА ТРОИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДОЧЕК. ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПРЕСТИЖНОГО ТИТУЛА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «МИССИС ЗЕМНОГО ШАРА 2011».

КСЕНИЯ КАРАУЛОВА – ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛИСТ И ТЕЛЕВЕДУЩАЯ. УСПЕШНАЯ БИЗНЕС ЛЕДИ.

По результатам конкурса главные номинации получили:

«МИССИС МОСКВА 2018» - ЕКАТЕРИНА ЛИФШИЦ, 2 ДЕТЕЙ, 35 ЛЕТ

«1-ая Вице Миссис Москва 2018» - Мария Базан, 2 детей, 37 лет.

Имеет 2 образования - среднеспециальное и высшее, является PR-специалистом.

«2-ая Вице Миссис Москва 2018» - Фаина Хузина, 3 детей, 40 лет.

Закончила юридический и физкультурный институт. По профессии юрист

Гран-При конкурса «Миссис Россия 2018» стала ТРОФИМОВА ЕКАТЕРИНА, 5 детей!

Имеет 2 высших образования (юридическое и спортивное). Занимается фитнесом и фейс-фитнесом.

А также остальные участницы получили специальные номинации и призы от фонда «ПЛАНЕТА ЖЕНЩИН» и партнёров проекта! Официальный Инстаграм конкурса – @missismoscowmissisrussia