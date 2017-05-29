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София Голдблатт

Коррекция фигуры за одно мгновение - вместе с бельем от Triumph

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  • 29 Мая 201710:11
Сюжеты: Triumph

Чтобы получить фигуру мечты, больше не нужно изнурять себя бесконечными диетами – Triumph представляет линейку моделирующего белья, состоящую из двух серий: модной, легкой и эффектной Airy Sensation и True Shape Sensation, обладающей поразительной способностью корректировать силуэ

Графичный дизайн, вставки, легкие контрастные ткани, сетка – трудно представить себе, что модный дизайн сочетается с корректирующем бельем, но дизайнерам Triumph это удалось! Отделка краев выполнена по особой технике, обеспечивающей плотное прилегание к телу и максимальную гладкость. Разнообразие моделей коллекции позволяет найти идеальный вариант для любого типа фигуры.

Особое внимание стоит уделить бюстгальтеру с широким основанием из нежного сатина, что придает дополнительную поддержку и визуально корректируют фигуру. В мятном цвете эта модель идеально подойдет под прозрачный верх для создания соблазнительного и расслабленного фестивального образа. Airy Sensation станет главным хедлайнером этого лета!

 

 

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