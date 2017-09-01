Коррекция груди: 4 главных тренда

Советы от Андрея Искорнева.

Больше — значит красивее? Ни в коем случае! Когда речь идет о коррекции бюста, стоит помнить, что такие операции проводятся с самыми разными целями и не всегда обращения в клинику пластической хирургии — результат одного лишь недовольства формой или размером груди.

Возвращение к жизни

Женщинам, волею недоброй судьбы прошедшим через спасительную, но тяжелейшую и физически, и морально операцию мастэктомии или удаления молочной железы по медицинским показателям, бесконечно важно вернуть себе ощущение гармонии с собственным телом. Знайте, мы восхищаемся вашей смелостью. Всегда помните, что мы гордимся вашей силой воли и всегда готовы помочь вам вернуться к полноценной физической жизни и восстановить ваш психологический баланс. Не болейте больше, пожалуйста! А красота — дело наживное, поверьте солидному опыту проведения реконструкций груди специалистами Международного Хирургического Центра Platinental.

Операции по увеличению груди

Всем дамам, кто от природы не наделен объемом или красивой формой, такие хирургические процедуры помогут получить ожидаемый результат. Эндопротезирование поможет и всем, кто завершил период лактации и отказывается узнавать свою грудь. Да, материнство того стоит, но снова ставит нас перед выбором — метода, размера, формы и даже размерной линейки самих имплантов. Растерялись? Не стоит. Давайте разбираться вместе.

Начнем с того, что без естественности в наши дни уже никуда. Хотите увеличить грудь? Давайте делать это так, словно у вас она всегда именно такой и была — выглядит натурально, без швов, с силиконовыми американскими протезами максимально анатомичной формы. Идентичной тому, какой и должна быть настоящая красивая грудь. Воплотить все, что мы перечислили действительно возможно: нами разработана собственная методику операции. Да, швов и правда не будет видно. Приходите, расскажем и даже на реальных примерах из историй пациенток.

Корректируем размер благоразумно

Мода на пышные бюсты прошла, оставив в памяти смутные воспоминания о непропорциональных «барби» с шестыми размерами. Произошло это благодаря шквальной прекрасной тенденции увлечения разными видами спорта. Согласитесь, с большими размерами вести активный образ жизни не так просто. Если хотите увеличить, рекомендуем остановиться на естественных размерах. К примеру, 2-го или 3-го размера при среднем росте будет вполне достаточно, чтобы на вас оборачивались прохожие. Гармоничные формы тела больше привлекают одобрительное внимание окружающих. Одновременно с увеличением совсем не противопоказана подтяжка груди и при необходимости — перемещение сосково-ареолярного комплекса на позицию выше, для достижения естественного вида бюста.

Уменьшаем нагрузку!

О, да. Мы прекрасно понимаем всех, кому природа «выдала» большой размер. Головные боли, тяжесть в плечах, проблемы с позвоночником, раздражение от лямок бюстгальтера, удерживающего такую красоту — это только часть нежелательных подобных эффектов, которые каждый день терпят обладательницы пышного бюста. Мамморедукция — одна из процедур по коррекционным изменениям диспропорций молочных желез. Может пригодиться и мужчинам с гинекомастией — нехарактерно увеличенным объемом груди.

Какой бы ни была мода, что бы нам ни диктовали тренды современности, в приоритете всегда было и всегда будет состояние здоровья пациентов. Да, первое время после любой из операций по коррекции молочных желез будет непривычно ощущать новые формы и понадобится привыкать к ним заново, но процедура того стоит, если она помогает пациентам обрести долгожданный комфорт и гармонию с собой. А за корректность проведения операции и красоту бюста ответственность мы берем на себя. Приходите меняться к лучшему!