Кошка Шупетт в новой коллекции Karl Lagerfeld

На днях Карл Лагерфельд опубликовал в своем Instagram снимок аксессуаров из новой коллекции собственного бренда.

Карл Лагерфельд не знает усталости и творческих кризисов. Вероятно, на новые свершения его вдохновляет его кошка Шупетт, которая с завидной регулярностью украшает вещи дизайнера. На этот раз мордочка любимой кошки украсила минудьеры и клатчи бренда Karl Lagerfeld. На некоторых аксессуарах нашлось место и для карикатурного портрета самого Карла. Стоимость каждого аксессуара составляет 175 евро.