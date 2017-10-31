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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (249)
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Артем Кузелев

Кошка Шупетт в новой коллекции Karl Lagerfeld

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  • 31 Октября 201720:52
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

На днях Карл Лагерфельд опубликовал в своем Instagram снимок аксессуаров из новой коллекции собственного бренда.

Карл Лагерфельд не знает усталости и творческих кризисов. Вероятно, на новые свершения его вдохновляет его кошка Шупетт, которая с завидной регулярностью украшает вещи дизайнера. На этот раз мордочка любимой кошки украсила минудьеры и клатчи бренда Karl Lagerfeld. На некоторых аксессуарах нашлось место и для карикатурного портрета самого Карла. Стоимость каждого аксессуара составляет 175 евро.

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