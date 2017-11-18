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Артем Кузелев

Косметическая линия Рианны – лучшая новинка

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  • 18 Ноября 201713:13
Сюжеты: Rihanna (Рианна), Косметика и парфюмерия

Журнал Time назвал дебют Рианны в косметической отрасли одним из самых лучших в этом году.

Редакция журнала Time опубликовала свой ежегодный список лучших изобретений и новинок года. В этом году его пополнила коллекция тональных средств марки Fenty Beauty, косметической линии, основанной Рианной. Издание включило бренд в топ «за большое количество оттенков». Как сообщалось ранее, линейка включает 40 самых разных тонов для девушек с любым цветом кожи.

Кроме марки Рианны, в список лучших вошли iPhone X, хиджаб Nike, кроссовки Adidas Futurecraft 4D, автомобиль Tesla Model 3, посадочный модуль NASA Mars Insight и другие новшества, которые были представлены в уходящем году.

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