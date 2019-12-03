Косметический бренд INNATURE запустил ZERO WASTE проект

Кофе в свой стаканчик, авоськи для покупок, продукты без упаковки — это уже значимые шаги по сокращению своего экологического следа на планете. Бренд INNATURE тоже решил не оставаться в стороне и предложил партнерам и поклонникам свой вариант по снижению образования мусора - шампунь в собственную тару.

Во многих странах мира эта практика используется давно. Для России- пока в новинку. Результаты тестов команды бренда показали, что шампуни с «зелеными» консервантами могут храниться в специальном оборудовании в магазинах, не теряя своих свойств. Приходя первый раз за таким шампунем, клиент приобретает специальную тару, которую сможет многократно использовать в будущем, промывая и просушивая перед наполнением.

С учетом того, что в среднем каждый человек покупает за год около 10 флаконов шампуня, модель, предложенная INNATURE, может заинтересовать не только сторонников экологичного образа жизни, но и ценителей выгоды. Ведь в данном случае стоимость упаковки закладывается производителем лишь однажды.

Первым партнером, поддержавшим эту идею бренда, стал магазин натуральной косметики и продуктов ECOMANIA (https://siberica96.ru/) в Екатеринбурге. Также к инициативе присоединились магазины ECO LOVE (insta: @ecolove74) в Челябинске и ЭКО магазин Олива ( insta: @oliva35shop ) в Череповце.

СПРАВКА О БРЕНДЕ

Наше производство находится в России, поэтому основой для создания косметики мы считаем наши местные природные богатства с Юга России, при этом мы всегда ищем новые, максимально ценные активы - экстракты и масла душистых трав, полезных ягод, фруктов.

В косметическую линейку входят самые необходимые средства для ежедневного ухода – для лица, волос и тела. Наша косметика не содержит SLS, PEG, силиконов, парабенов, минеральных масел. В производстве мы используем только натуральные красители и безопасные пищевые ароматизаторы. Официальный сайт: https://in-nature.ru/