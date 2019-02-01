«Косметики много не бывает, «Подружка» тебя понимает!» - эксклюзивные бренды сети «Подружка»

25 января сеть магазинов косметики «Подружка», любимая миллионами девушек и женщин, пригласила представителей средств массовой информации и модных блогеров погрузиться в мир бьюти-шоппинга.Презентация эксклюзивных брендов сети «Подружка» прошла в креативном пространстве Royal Studio в историческом центре Москвы.

В ходе насыщенного, увлекательного мероприятия представители «Подружки» конструктивно рассказали об уникальных достоинствах представляемых брендов, а друзья и партнёры сети подарили гостям презентации яркие эмоции, сделав эффектный макияж, маникюр и укладку и проведя индивидуальные консультации по визажу.

Разнообразие собственных брендов сети магазинов «Подружка» порадовало широким ассортиментом.

На презентации были представлены следующие бьюти-бренды:

DE.CO. (аксессуары для макияжа);

Lady Pink (бижутерия и аксессуары);

Miss Pinky (аксессуары для маленьких принцесс);

Sun Look (солнцезащитная косметика);

VOX (средства для депиляции и эпиляции);

Pink Up (средства для маникюра и ухода за ногтями и кожей рук);

Moritz (инструменты для маникюра и педикюра).

В мероприятии также приняли участие друзья и партнеры сети магазинов "Подружка":

Укладка волос. Зона Lady Pink

Школа идеальных укладок и симметричных стрелок. Школа является партнером сети «Подружка». Занятия в школе проводятся на кистях собственного бренда «Подружки» DE.CO. и на средствах для ухода за волосами и стайлинга Kensuko.

Макияж. Зона DE.CO.

Бренд декоративной косметики Физишнс Формула эксклюзивно представлен в сети магазинов «Подружка» и уже неоднократно выступает партнером наших мероприятий. Визажисты бренда работают на кистях собственного бренда «Подружки» DE.CO.

Макияж, переводные татуировки-веснушки. Зона DE.CO.

Бренд Майами Тату совместно с собственным брендом DE.CO. разрабатывают дизайны переводных татуировок и выпускают коллекции переводных татуировок эксклюзивно для сети магазинов «Подружка».

Макияж. Мастер-класс. Зона DE.CO.

Владимир Калиничев, звездный визажист и официальный визажист бренда Max Factor подарили «Подружке» и гостям 2 мастер-класса.

Девиз сети «Подружка» полностью соответствует кредо компании: «Косметики много не бывает, «Подружка» тебя понимает!» Мы ещё ни раз расскажем о «Подружке», все средства которой верные друзья и неоценимые помощники девушек в покорении этого мира!