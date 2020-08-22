Косметология и лето: какие процедуры стоит отложить до осени?

Несмотря на скорое приближение осени, девушки не останавливаются в погоне за красотой и лица, и фигуры. Вот только солнце пока активно и является главной причиной, по который целый список желаемых и эффективных процедур придется отложить до похолодания. О том, как не навредить собственному здоровью расскажет врач-дерматолог косметолог сети клиник ЦИДК Диана Искужина.





"Летом мы больше всего боимся воздействия ультрафиолетовых лучей, так как они могут провоцировать появление пигментации. Поэтому любые процедуры, нарушающие целостность кожного покрова, делать в период жары, активной инсоляции, нежелательно. К таким процедурам относятся лазерные шлифовки, эпиляции на открытых участках тела, глубокие и срединные пилинги. Но, если человек работает в офисе, практически не находится на свежем воздухе и ответственно относится к собственному здоровью, то эти процедуры проводить можно. При этом обязательно надо использовать солнцезащитный крем" - рассказывает специалист ЦИДК.



Врач также рассказывает, что в период высокой температуры, повышается влажность, усиливается потоотделение. Соответственно возможность инфицирования тоже повышается. Это вторая причина, по которой не стоит делать повреждающие покров процедуры в период жары и лета.

Какие процедуры можно и нужно делать летом?

Перед отпуском или жарким сезоном рекомендуется делать процедуры биоревитализации, не только при помощи мезотерапевтического препарата с пептидами, но и любым другим средством. Если, вы все еще собираетесь в отпуск и в сентябре планируете посетить жаркую страну, то за неделю до вылета такая процедура будет отличной идеей и подготовкой кожи к другому климату. Благодаря этой процедуре восполняется гидрорезерв, происходит профилактика фотостарения. После возвращения с курортов лучше повторить курс или хотя бы один сеанс биоревитализации, чтобы также предотвратить появление мелких морщинок, восполнить гидрорезерв, то есть увлажненность кожи.



Также можно прибегать и к лазерной эпиляции неоткрытых участков кожи, например, зоны бикини или подмышек, если человек не собирается в отпуск. Эти участки тела почти всегда остаются закрытыми, поэтому продолжение процедур не будет иметь нежелательных последствий. А вот, если в скором времени ожидается поездка, то от процедуры лучше воздержаться.



Не являются опасными и легкие поверхностные пилинги, которые не нарушают кожный барьер, или инъекционные препараты. Последние могут содержать ингибитор-киназы, который будет подавлять меланогенез, то есть уменьшать и профилактировать появление пигментации.



Диана отмечает, что идеальной процедурой в летние дни является ботулинотерапия. Летом мы начинаем активнее жмуриться и хмуриться, что приводит к углублению мимических морщин. Именно это и помогает предотвратить данная процедура. Также положительные эффект она оказывает и на область подмышек: всем хочется жить активно и ботулинотерапия дает этот шанс, предотвращая гипергидроз, то есть повышенную потливость. Больше не придется не переживать о мокрых подмышках и следах на одежде.

Если избежать пигментации все же не удалось, то существуют специальные процедуры по устранению этой проблемы при помощи лазеров или фото-аппаратов. Летом к ним прибегать не желательно, так как происходит работа с пигментами, соответственно активное солнце может только усугубить ситуацию. Эти процедуры лучше отложить на осень-зиму и пока пользоваться поддерживающей состояние кожи косметикой.

Важно не забывать, что здоровье и красота нашего тела в наших руках. Лето - прекрасный, но не очень простой период, поэтому следует помнить, какие процедуры можно делать, а какие лучше перенести, и вдоволь насладиться жаркой порой.