Космическая одиссея UNOde50

Новогодняя коллекция BACK FROM THE STARS испанского бренда ювелирных украшений UNOde50 – восхищение неизведанными космическими мирами.

Кольца-звездные скопления, серьги-спутники, колье-кометы, футуристичные браслеты в форме космических станций: сочетание серебра и ярко-голубых кристаллов Swarovski ненавязчиво отсылает к основам астрономии и спекулятивной реальности – выдуманному миру будущего, которое становится все ближе.

Коллекция доступна в бутиках бренда и на сайте unode50.ru