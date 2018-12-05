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Semkov Arnold Alexandrovich

Космическая одиссея UNOde50

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  • 05 Декабря 201810:36
Сюжеты: UNOde50, Бижутерия, украшения, драгоценности

Новогодняя коллекция BACK FROM THE STARS испанского бренда ювелирных украшений UNOde50 – восхищение неизведанными космическими мирами.

Кольца-звездные скопления, серьги-спутники, колье-кометы, футуристичные браслеты в форме космических станций: сочетание серебра и ярко-голубых кристаллов Swarovski ненавязчиво отсылает к основам астрономии и спекулятивной реальности – выдуманному миру будущего, которое становится все ближе.

Коллекция доступна в бутиках бренда и на сайте unode50.ru  

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