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Артем Кузелев

Костюм из фильма «Бриолин» продали за 400 тысяч долларов

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  • 07 Ноября 201901:03

Черный наряд девушки Сэнди из картины стал лотом благотворительного аукциона.

Среди лотов американского благотворительного аукциона Julien’s Auctions оказались черная кожаная куртка и обтягивающие брюки из мюзикла «Бриолин» 1978 года. В них девушка по имени Сэнди в исполнении актрисы Оливии Ньютон-Джон появилась в финальной сцене. Костюм ушел с молотка за 405 700 долларов. Окончательная цена превысила изначальную в два раза. В общей сложности аукцион собрал 2,4 млн долларов, часть из которых отправится на счет онкологического центра в Австралии, который основала Ньютон-Джон.

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