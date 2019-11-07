Костюм из фильма «Бриолин» продали за 400 тысяч долларов

Черный наряд девушки Сэнди из картины стал лотом благотворительного аукциона.

Среди лотов американского благотворительного аукциона Julien’s Auctions оказались черная кожаная куртка и обтягивающие брюки из мюзикла «Бриолин» 1978 года. В них девушка по имени Сэнди в исполнении актрисы Оливии Ньютон-Джон появилась в финальной сцене. Костюм ушел с молотка за 405 700 долларов. Окончательная цена превысила изначальную в два раза. В общей сложности аукцион собрал 2,4 млн долларов, часть из которых отправится на счет онкологического центра в Австралии, который основала Ньютон-Джон.