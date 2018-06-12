Костюмы Chloe на сцене Большого театра

Парижский дом моды представил линию сценических костюмов для постановки в Большом театре.

1 / 9 Мария Кочеткова и Себастьян Клоборг в костюмах Chloe

















Французская марка Chloe представила серию костюмов для примы-балерины Балета Сан-Франциско Марии Кочетковой и датского танцора Себастьяна Клоборга. Артисты выступили в них в балете британского хореографа Дэвида Доусона «И когда прошел день», премьера которого недавно прошла в Большом театре. По замыслу креативного директора Наташи Рамсей-Леви, костюмы повторяют мотивы коллекции Chloe сезона осень-зима 2018/19, но выдержаны в более минималистичном духе.