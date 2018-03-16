Костюмы Erdem для британского балета

Вдохновившись модой 1950-х и античным костюмом, Эрдем Моралиоглу создал костюмы для труппы Лондонского Королевского балета.

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Дизайнер Эрдем Моралиоглу разработал серию костюмов для одноактной постановки Лондонского Королевского балета «Неистовые игры». Спектакль основан на серенаде американского композитора Леонарда Бернстайна, написанной по мотивам платоновского «Пира» в 1954 году. Эрдем признался, что работая над сценическими костюмами, вдохновлялся и атмосферой Древней Греции, и стилем 1950- годов.