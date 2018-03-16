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Артем Кузелев

Костюмы Erdem для британского балета

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  • 16 Марта 201818:09

Вдохновившись модой 1950-х и античным костюмом, Эрдем Моралиоглу создал костюмы для труппы Лондонского Королевского балета.

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  • Костюмы Erdem для британского балета

Дизайнер Эрдем Моралиоглу разработал серию костюмов для одноактной постановки Лондонского Королевского балета «Неистовые игры». Спектакль основан на серенаде американского композитора Леонарда Бернстайна, написанной по мотивам платоновского «Пира» в 1954 году. Эрдем признался, что работая над сценическими костюмами, вдохновлялся и атмосферой Древней Греции, и стилем 1950- годов.

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