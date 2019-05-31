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Леди ГаГа (Lady GaGa) (95)
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Артем Кузелев

Костюмы Леди Гаги на выставке в Лас-Вегасе

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  • 31 Мая 201914:09
Сюжеты: Леди ГаГа (Lady GaGa)

Концертные наряды из архивов поп-звезды покажут в курортном отеле Park MGM Las Vegas.

В последний день весны в Лас-Вегасе начнет работу выставка Haus of Gaga, посвященная самым экстраординарным нарядам певицы. Экспозицию проекта, который курирует не больше – не меньше давний приятель и костюмер Леди Гаги Никола Формичетти, составили около 40 концертных костюмов из личного архива звезды. Здесь можно увидеть боди Versace, в котором Леди гага выступала на Суперкубке два года назад, окровавленный костюм с церемонии VMA 2009 года и много других оригинальных вещей. Посетить выставку можно бесплатно до 8 ноября.

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