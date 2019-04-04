Костюмы Марии Грации Кьюри для балета

Для актеров постановки в честь Филипа Гласса дизайнер разработала платья и трико из полупрозрачного тюля с цветочными узорами.

В Римском оперном театре с успехом прошли премьерные показы балета Nuit Blanche, посвященного американскому композитору Филипу Глассу. Как сообщалось ранее, созданием костюмов для постановки занималась креативный директор Dior Мария Грация Кьюри. В сети наконец-то опубликованы снимки, для которых труппа позировала в нарядах, придуманных дизайнером. Здесь можно увидеть утонченные и романтичные платья и трико из полупрозрачного тюля, украшенного цветочными узорами и лентами.