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Артем Кузелев

Костюмы Марии Грации Кьюри для балета

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  • 04 Апреля 201911:30

Для актеров постановки в честь Филипа Гласса дизайнер разработала платья и трико из полупрозрачного тюля с цветочными узорами.

В Римском оперном театре с успехом прошли премьерные показы балета Nuit Blanche, посвященного американскому композитору Филипу Глассу. Как сообщалось ранее, созданием костюмов для постановки занималась креативный директор Dior Мария Грация Кьюри. В сети наконец-то опубликованы снимки, для которых труппа позировала в нарядах, придуманных дизайнером. Здесь можно увидеть утонченные и романтичные платья и трико из полупрозрачного тюля, украшенного цветочными узорами и лентами.

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