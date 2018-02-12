В столице состоялась Козерог Party!

В конце января в уютном ресторане «Урюк» на проспекте Вернадского прошло шоу “Кабаре Пьяная вишня” Козерог party!

Главными виновниками торжества были, конечно же, козероги! Анна Браун и Аревшат Хачатрян, президент лейбла VBM певица Vero и ее неизменная помощница Натали – эти главные козероги принимали поздравления с днем рождения от звездных гостей кабаре!

Именинников поздравили артисты эстрады Браска и Ирина Павлюченко, артисты лейбла VBM – Gold Lex, Pepper Pep, Seamus, а также певицы Dilla Stellar, Мари love, эзотерик Арина Ласка.

Участники шоу попробовали свои силы в драматическом и вокальном искусствах – играли в импровизированных актерских этюдах, пели свои авторские (и не только) песни, использовали танец как язык тела. Поздравляя именинников, гости говорили тосты, а потом все они стали частью магического ритуала!

Какой же праздник без подарков? Всем козерогам и их гостям подарили подарки от MDV декор, Sunlight Brilliant, Solingparfums, тату салона “Giena”.

Помните: нас всегда лучше увидеть и услышать самим!

Мы ждем вас в нашем Кабаре “Пьяная Вишня”!