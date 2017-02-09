Кожаная юбка – от набедренной повязки до модного предмета одежды

Юбка – удивительный предмет женского гардероба. В жизнь современной женщины она вошла так давно, что многие уже и не помнят ее историю. Однако достоинства этого предмета одежды трудно переоценить. В современном мире моды женская юбка выполняется из различных материалов, из которых особой любовью представительниц прекрасного пола пользуются модели из кожи.

Производители женской одежды оценили преимущества этого вида материала и сегодня на выбор покупательниц – огромное количество моделей и фасонов. Давайте посмотрим на историю восхождения юбки на модный Олимп. А в качестве стильных примеров нам сегодня послужат модели российского бренда Riva.

Почему же кожаная юбка? Настоящие модницы понимают, какая сила кроется в этом предмете гардероба. А ведь история кожаной юбки началась всего лишь как предмета нижней одежды.

Наши предки начали изготавливать кожаную одежду во времена палеолита, а первые юбки появились еще в Древнем Египте в гардеробе мужчин и женщин. Их закрепляли на талии шнурком. Юбки служили нижней одеждой, поверх надевался фартук.

На протяжении последующих столетий большой любовью женщин кожаная юбка не пользовалась, пока в 70х годах 20 века она не вошла в моду. Ультра-короткие модели пользовались сумасшедшей популярностью, хотя традиционные юбки и не исчезли полностью.

Знаменитости, также как и модели, ошеломляли публику образами с использованием кожаных юбок. В 80х годах такие артисты, как Мадонна и участницы группы The Spice Girls появлялись в ярких образах, где ярким акцентом часто становилась именно юбка из кожи.

В 90-е годы длина юбки увеличилась, а статус предмета одежды из гламурных перешел в разряд повседневных и деловых. Наиболее актуальной стала юбка-карандаш, которая благодаря своим стройным контурам подчеркнула новый статус женщины – деловой, уверенной в себе и стильной.

В 2000х знаменитости снова стали носить кожаные юбки, но их образ изменился радикально. Дизайнерам пришлось снова изучать вкусы и привычки современных женщин, чтобы предложить что-то модное и востребованное. В любом сегменте рынка сегодня есть свои звездные модели, которые получают признание женщин. Например, российский бренд Riva выпустил в свет сразу несколько моделей с различной длиной, фасоном и даже цветом и каждый сезон дополняет коллекцию моделью в новом цвете или фасоне.

Если и вы готовы создать с помощью этого предмета одежды собственный модный образ, воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Носить кожаную юбку в условиях офиса лучше всего с блузками или рубашками в сочетании с высокими сапогами или туфлями на каблуке. При этом лучше избегать чрезмерной калейдоскопичности образа и отдавать предпочтение однотонным тканям блузок и несложным геометричным принтам. Кроме того, можно добавить в образ многослойность, если надеть поверх рубашки свитер или вязаный укороченный топ. Однако, опираясь на цвет кожаной юбки, лучше всего дополнительно к нему использовать не более 2 оттенков, включая аксессуары и обувь.

В качестве варианта для повседневного расслабленного образа кожаную юбку можно надеть с водолазкой, объемным свитером или яркой рубашкой. Разнообразить образы на каждый день можно за счет ярких актуальных аксессуаров. И, конечно, стоит обзавестись теплыми плотными колготками на прохладное время года.

В любом случае, какой бы образ вы не выбрали, приобретая кожаную юбку важно обратить внимание на качество ее пошива. Ведь такой предмет гардероба привлекает к себе внимание, как и его обладательница. Именно поэтому мы рекомендуем вам изделия российского бренда Riva.

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