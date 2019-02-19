Красота есть - ума не надо. Мифы модельного бизнеса

Каждому известно - в модели берут только стройных, высоких красавиц. Но, как оказалось, это не совсем так. Развеять мифы модельного бизнеса нам помогла амбассадор одного из крупных модельных агенств, телеведущая Ольга Вельская.

Миф 1

Залог успеха взрослой модели - начинать с детства.

Модельный бизнес - это тот случай, когда лучше не начинать с младых ногтей, - делится Ольга. - Частый грим, ненормированный съёмочный день, высокие каблуки и не всегда удобные наряды способны испортить детское здоровье и отбить у ребенка желание продолжать модельный путь.

Поэтому, если Вы задумались, не поздно ли Вы начинаете, будьте спокойны - из тех, кто был моделью в детстве, до взрослой карьеры дошли единицы.

Миф 2

Модель должна быть писаной красавицей от природы.

По мнению Вельской, чем невзрачнее лицо - тем проще дизайнеру «нарисовать» на нём свое видение красоты. Отправляясь на кастинг, забудьте про татуированные брови, губы и нарощенные ресницы. Такой холст будет непригоден ни на фотосессии, ни на модном показе.

Миф 3

Работа моделью - что может быть проще?

Сегодняшние модели, - продолжает Ольга, - настоящие спартанцы. Им приходится выдерживать большие нагрузки: долгие съёмки иногда в совсем неподходящих условиях, репетиции выходов по 8 часов, зачастую в неудобной одежде и обуви, длительные перелёты, джетлаги, связанные со всем этим недосыпы, нарушения режима питания и так далее.

Если Вы задумались о модельном бизнесе, то стоит немало времени уделить спорту, особенно кардионагрузкам. Они прибавят выносливости, которая точно Вам понадобится.

Миф 4

Красота есть - ума не надо.

На заре расцвета модельного бизнеса считалось, что представители этой профессии - девушки, не обременённые интеллектом. Сегодня в цене модели с образованием. Однажды я пришла на кастинг для показа одного известного бренда, - вспоминает Ольга Вельская. - Заказчик только вернулся из Испании и, пока нам наносили грим, рассказывал о своих впечатлениях. А я увлекаюсь архитектурой и поддержала разговор о творчестве Гауди. Если честно, у меня не было шансов пройти кастинг. Требовались яркие брюнетки, а я блондинка и не слишком модельного роста. Но выбрали меня. Позже заказчик признался - ему было интересно беседовать со мной.

Сегодня модельный бизнес перестал быть миром, где правят «90-60-90». Все чаще и чаще на подиум выходят девушки невысокого роста, нестандартной внешности, имеющие лишние килограммы. Мода - для всех. Так что, если Вы всерьёз задумались о модельном бизнесе - не стоит истязать себя диетами и уколами красоты. Лучше уделить время саморазвитию и спорту.