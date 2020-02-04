Красота и бизнес: Л’Этуаль и «Подружка» подписали сделку

Л’Этуаль, крупнейшая сеть магазинов парфюмерии и косметики в России,

и парфюмерно-косметическая сеть «Подружка» объявили о подписании сделки, в результате которой ООО «Алькор и Ко» (управляющая компания Л’Этуаль) стало мажоритарным акционером ООО «Табер Трейд» (операционная компании «Подружки»).

Совершенная сделка между двумя крупнейшими игроками рынка окажет положительное влияние на развитие обеих сетей, которые на данный момент сохраняют устойчивую позицию, высокую эффективность ключевых бизнес процессов и имеют большой пул лояльных клиентов.

Л’Этуаль сегодня – лидер парфюмерно-косметического рынка в России (поданным Рейтинга РБК «500 крупнейших компаний России» за 2018 год). Клиенты сети – это 35 000 000 клиентов, которым доступен уникальный сервис в 1000 магазинах в 250 городах по всей стране, а также 100 000 товаров в, ассортименте в том числе 130 эксклюзивных брендов. Интернет-магазин letu.ru является лидером в категории «Косметика» среди игроков электронной коммерции в России.



«Подружка» — сеть магазинов косметики, парфюмерии, средств по уходу за собой, аксессуаров и бижутерии. Компания успешно развивается на территории Москвы и Московской области с 2005 года, а в 2013 году открыла первый магазин в Санкт-Петербурге.

Сегодня сеть насчитывает более 200 магазинов по России.



Татьяна Володина, генеральный директор Л’Этуаль: «Приобретение «Подружки» для Л’Этуаль является очень важным шагом. Мы с огромным уважением и интересом смотрим на эту динамичную, активно развивающуюся сеть, в которой работают настоящие профессионалы.



Несомненно, наше глобальное стратегическое партнерство откроет новые возможности для российского рынка парфюмерии и косметики».

Тандем двух успешных парфюмерно-косметических сетей позволит значительно усилить розничный бизнес обеих компаний и дать клиентам лучшие решения в части ассортимента, цен, клиентского опыта, удобства и формата покупок.





По данным пресс-службы бренда.