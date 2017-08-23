Красота по-американски на выставке Ричарда Аведона

В нью-йоркском Центре визуального и перформативного искусства Guild Hall открылась выставка легендарного фотографа, посвященная Америке.

1 / 4 Кадры из проекта In the American West







Ричард Аведон – один из самых плодовитых фотографов всех времен. Его любимый формат черно-белых снимков 8x10 определил журнальные понятия о визуальной красоте, однако это всего лишь верхушка айсберга заслуг Аведона перед современной культурой. Настоящая выставка In the American West рассказывает о длительных поисках творца лиц, которые могли бы рассказать историю американской нации.

Ретроспектива составлена из снимков, которые Аведон делал в течение последних шести лет, путешествуя по США. Проект еще раз представляет фотографа как одного из лучших портретистов, живущих и работающих сегодня. Увидеть выставку можно в нью-йоркском Центре визуального и перформативного искусства до 9 октября этого года.