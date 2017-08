Красота по-восточному: Л'Этуаль представляет бьюти-линию KOREA

Естественная простота и натуральные рецепты давно прославили азиатскую косметику на весь мир - гладкая, упругая и сияющая кожа стала визитной карточкой восточных красавиц, особенно девушек из Кореи, у которых всем нам стоит поучиться нескучному уходу за лицом.

Теперь веселый бьюти-островок Кореи можно найти в каждом магазине популярной сети Л'Этуаль, которая в честь своего 20-летнего юбилея решила по-настоящему удивить современных барышень!

Новомодные витрины линии KOREA познакомят вас с лучшими косметическими марками, уже заслужившими доверие на Востоке и Западе.

Забавные кремы в кукольных баночках-капкейках бренда a;t fox, любопытные двухфазные гели от THE PLANT BASE, сенсационные заваривающиеся как каша маски ETTANG или разноцветные тканевые маски ALL MASK STORY и многие другие необычные даже для самых избалованных покупательниц новинки азиатской косметики созданы на основе полностью натуральных экстрактов растений и чрезвычайно приятно ведут себя на коже, оставляя заметный и ощутимый эффект уже после первого нанесения.

Нежные текстуры и деликатные ароматы отражают скромность азиатской концепции красоты, а игривый дизайн упаковок намекает на беззаботное отношение к уходу за кожей.

Категория KOREA представлена в магазинах сети Л'Этуаль по всей России и в интернет-универмаге.

Кстати, несмотря на свое азиатское происхождение, корейские бьюти-новинки подходит каждой девушке с любым типом кожи - главное выбрать цель - очищение, увлажение или питание и получать удовольствие от процесса и результата!

Автор: Диана Мицкевич