«Красота спасёт мир!» - beauty-девичник SVSclinic в «Kalina Bar»

С древних времён человечество волнует возможность сохранения молодости и красоты на долгие годы. Существуют множество легенд о секретах красоты Клеопатры и Нефертити и других эталонов женственности разных эпох. Современные женщины, ведущие активный образ жизни, уделяют огромное внимание своей внешности. А индустрия Красоты идёт в ногу с динамичным временем и научно-техническим прогрессом, постоянно модернизируя технологии и внедряя новые методики омоложения.

О её Величестве Красоте и о том, как продлить молодость и сохранить её на долгие годы, шла речь на beauty-девичнике, организованном Академией эстетической медицины SVSclinic.

Мероприятие прошло 9 декабря в самом центре Москвы, в уютных интерьерах «Kalina Bar», откуда открывается восхитительный панорамный вид на великолепие столицы.

Гостями презентации стали популярные актрисы, спортсменки и звёзды шоу-бизнеса: Народная артистка России Алёна Яковлева, Заслуженная артиста России Оксана Сташенко, актрисы Юлия Такшина, Яна Крайнова, Дарья Егорова, фигуристка Мария Бутырская, певица Арцвик и другие знаменитости.

На презентации выступили основатель клиники и ведущие врачи-косметологи, а их пациенты продемонстрировали действенный результат мастерства профессионалов на личном примере, с подробными фотослайдами, на которых гости смогли проследить динамику «До» и «После».

Спикеры презентации SVSclinic:

Сергей Владимирович Свиридов, главный врач и основатель клиники, пластический хирург, автор популярной методики "Грудь без шва" и "Бодибилдинг липосакция".

Екатерина Викторовна Давтян, врач-дерматокосметолог, трихолог, физиотерапевт, специалист высшей категории в широком списке косметологических процедур и новейших разработок в сфере косметологии – презентация по безоперационному SMAS-лифтингу Ultraformer и гармонизации лица с сохранением естественной красоты

Татьяна Анатольевна Симонова - пластический хирург, врач-косметолог, которая владеет методиками мезотерапии, плазмолифтинга и плазмогеля, биоревитализации и многими другими передовыми технологиями -

рассказ о строении и структуре кожи, о новом стандарте диагностирования пациента в косметологии.

Елена Серова – пациентка клиники, которая на своём примере рассказала о чудодейственном опыте омоложения.

Пациентка Ольга Кулакова поделилась положительным опытом по безоперационному SMAS-лифтингу Ultraformer.

В ходе конструктивного мероприятия спикеры рассказали об основных направлениях деятельности Академии эстетической медицины SVSclinic: косметологии и пластической хирургии, которые дополняют друг друга.

Квалифицированный тандем косметологов и пластических хирургов даёт поистине колоссальный эффект, а индивидуальный подход и тщательная диагностика всех пациентов минимизируют всевозможные риски, связанные с теми или иными процедурами.

Выдержки из выступлений специалистов SVSclinic:

О косметологии:

- врачи-косметологи ввели новый стандарт диагностирования пациента в косметологии.

- для каждого пациента индивидуально разрабатывается программа омоложения;

- врачи-косметологи используют самые современные методики омоложения лица и тела;

- в SVSclinic проводят гармонизацию лица, сохраняя естественную красоту и природную уникальность. Если ещё совсем недавно были в моде - "губы уточки", фарфоровые скулы, отсутствие мимики и т.д., то сейчас всё больше побеждает яркая индивидуальность.

Об услугах:

- о безоперационной подтяжке UltraFormer,как обязательной процедуре для каждого, как профилактической мере против старения для тех, кто еще не готов к проведению пластической операции.

- о лазерном омоложении, как о радикальном омоложении кожи, которое направлено на улучшение качества кожи и способно решить многие проблемы;

- о фотоомоложении, как о процедуре каждого современного человека, который желает как можно дольше выглядеть моложе! Процедура обеденного перерыва!

- о процедурах гармонизации лица, которая помогает восполнить потерянные объемы, но сохранить естественную красоту!

- о домашнем уходе EXCELLANCE. EXCELLANCE Moscow — инновационные пептидные косметические средства для ухода за кожей. Бренд появился на рынке благодаря научному открытию в области исследования фармацевтического препарата для восстановления нервной ткани.

Партнёр клиники - косметическая компания “БиоМедЦелл”. Персонифицированная биокосмецивтика.

В основе серии продуктов Capsula лежит композиция активных веществ - цитокинов, которые вырабатывают клетки, и экзосом - маленьких капсул, содержащих упакованные цитокины, микро - PNK и другие сигнальные молекулы. С задачей подбора необходимых компонентов справился Искуственный Интеллект, с помощью которого был придуман алгоритм персонификации косметических средств с учётом индивидуальных особенностей пользователя.

Beauty-девичник SVSclinic прошёл под девизом красоты, молодости, профессионализма и инноваций.

Хорошая работа косметолога - это когда не видно «руки косметолога» (косметологическое или пластическое вмешательство), а окружающие отмечают, что человек выглядит моложе и свежее!

Главная задача SVSclinic - сохранить и продлить естественную красоту!

Все звёздные гостьи активно участвовали в дискуссиях, задавали вопросы, консультировались со специалистами.

А после мероприятия поделились на своих страницах в Инстаграм впечатлениями от посещения праздника.

Несколько отзывов звёздных гостей:

Оксана Сташенко: «Привет, друзья! Спешу рассказать, что вчера была на презентации Академии эстетической медицины SVSclinic и познакомилась с лучшими врачами этой сферы. Теперь я знаю, к кому косметологу я пойду за омоложением кожи и к какому пластическому хирургу, если это мне понадобится. Я узнала, что есть методика безоперационной подтяжки подбородка и коррекции овала лица Ультраформер. Уникальность в том, что процедура проводится без боли и не надо брать отпуск для восстановления! Я также узнала о препарате, который "включает" самоомоложение кожи и этот результат сохраняется 2-3 года. Я лично познакомилась с врачами-косметологами, которые создают формулу красоты для каждого, сохраняя его естественную красоту! Я лично познакомилась с известным во всем мире пластическим хирургом, Свиридовым Сергеем Владимировичем, который является автором теперь уже столь популярных методик, как "ГРУДЬ БЕЗ ШВА" и "Бодибилдинг Липосакция". Не могла не поделиться! Всем советую! Да, чуть не забыла, теперь я пользуюсь российской косметикой EXCELLANCE! Свойства этой косметики врачи отмечают очень эффективными!»

Алёна Яковлева: «Я недавно побывала на презентации Академии эстетической медицины SVSclinic, где познакомилась с замечательными врачами это сферы! Получила в подарок набор российской косметики EXCELLANCE. Всем рекомендую и то, и другое!»

Яна Крайнова: «Поговаривают, что когда-нибудь я постарею... В эту ересь совершенно невозможно поверить, но на случай, если все же это правда, Рысь решила держать ухо в остро! Сходила в гости к SVSclinic Аллилуйя! Эти ребята, оказывается, в курсе, что на дворе 21-й век и что косметологии пора идти в ногу со временем, а не резать все подряд и тянуть на уши! Взяли вот и придумали БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ аппарат Ультраформер! За что им жаркие объятия от всей прекрасной половины человечества! А я пока побегу дальше верить, что буду вечно молодой и красивой!»

И даже ведущий мероприятия Евгений Кулик, хотя ему применять процедуры омоложения ещё рано, отметил позитив и полезность вечера: «Побывал ведущим на презентации Академии эстетической медицины SVSclinic и познакомился с известным во всем мире пластическим хирургом, Свиридовым Сергеем Владимировичем . Шутки шутками, а у меня поломанный нос, через который трудно дышать! И доктор сказал, что проблема решаема. А ещё, мне подарили необходимую для актерской профессии российскую косметику EXCELLANCE! Короче, вечер был огонь!»

Пожалуй, на этой искромётной ноте мы и закончим наш репортаж.

Уверены, что информация с Beauty-девичника SVSclinic для многих будет очень полезна и актуальна, ведь как все мы знаем: «Красота спасёт мир!»

Beauty-девичник посетила Юлия Бурулёва

Фото предоставлены организаторами