Миссис Россия 2017 Алиона Хильт представила Россию на международном конкурсе красоты Mrs Universal 2017 в Лондоне. Более 30 участниц со всего мира съехались в фешенебельный отель Лондона. Алиона приготовила 3 роскошных вечерних платья и национальный костюм с кокошником. Интервью с жюри и каверзные вопросы на сцене, накал страстей и конкуренция, - все было на конкурсе. Победительниц выбирали в следующих категориях - Ms Universal (официально не замужние) MRS Universal - Миссис - замужем и MRs Universal Elegance - женщины в возрасте 45+. Заветные короны достались: в номинации Ms и MRs - американкам, в категории MRs Elegance - Великобритания.