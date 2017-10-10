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Анна Терехова

Миссис Россия 2017 Алиона Хильт представила Россию на международном конкурсе красоты Mrs Universal 2017 в Лондоне

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  • 10 Октября 201701:04

Миссис Россия 2017 Алиона Хильт представила Россию на международном конкурсе красоты Mrs Universal 2017 в Лондоне. Более 30 участниц со всего мира съехались в фешенебельный отель Лондона. Алиона приготовила 3 роскошных вечерних платья и национальный костюм с кокошником. Интервью с жюри и каверзные вопросы на сцене, накал страстей и конкуренция, - все было на конкурсе.  Победительниц выбирали в следующих категориях - Ms Universal (официально не замужние) MRS Universal - Миссис - замужем и MRs Universal Elegance - женщины в возрасте 45+.  Заветные короны достались: в номинации Ms и MRs - американкам, в категории MRs Elegance - Великобритания. 

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