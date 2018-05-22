Креативным директором Theory стал главный дизайнер The Row

После пяти лет сотрудничества Франческо Фуччи покинул марку сестер Олсен, чтобы занять место Лизы Кулсон.

Итальянец Франческо Фуччи уже сделал себе прекрасную карьеру в Америке: ранее дизайнер работал в Diane von Furstenberg, затем в Calvin Klein,а последние пять лет занимал пост главы дизайн-бюро марки сестер Олсен The Row. Сегодня стало известно, что Фуччи прощается с сестрами и отправляется в марку Theory, в которой займет место нового креативного директора женской линии. Ранее эту должность занимала Лиза Кулсон.