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Артем Кузелев

Креативным директором Theory стал главный дизайнер The Row

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  • 22 Мая 201818:07

После пяти лет сотрудничества Франческо Фуччи покинул марку сестер Олсен, чтобы занять место Лизы Кулсон.

Итальянец Франческо Фуччи уже сделал себе прекрасную карьеру в Америке: ранее дизайнер работал в Diane von Furstenberg, затем в Calvin Klein,а  последние пять лет занимал пост главы дизайн-бюро марки сестер Олсен The Row. Сегодня стало известно, что Фуччи прощается с сестрами и отправляется в марку Theory, в которой займет место нового креативного директора женской линии. Ранее эту должность занимала Лиза Кулсон.

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