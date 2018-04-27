Крепкая дружба с Teana

Всего пять лет назад тот факт, что страница в социальных сетях будет одним из главных инструментов общения с аудиторией, казался невероятным. Согласно статистическим исследованиям, 71% людей с большей долей вероятности порекомендуют продукт знакомым, если у них был положительный опыт общения с брендом в социальных сетях. Тенденция возрастающей эффективности социальных сетей далека от завершения, и именно поэтому Teana усердно работает в этом направлении.

Странички бренда в VK, Facebook и Instagram стали незаменимым помощником для многих девушек. Там регулярно публикуются полезные, нетривиальные бьюти-советы, которые рассмотрены в доступном аудитории контексте с научной точки зрения, анонсы бьюти-ланчей, отзывы о продукции, информация о скидках, выставках, розыгрышах и клиентских днях. Представители бренда оперативно дают обратную связь в комментариях, консультируя по любым вопросам. В разделе «Обсуждения» бренд предоставил пользователям VK ценную возможность задать вопрос косметологу Teana, и получить ответ профессионала, а также опубликовать личный отзыв на продукцию Teana.

Совсем недавно был усовершенствован официальный сайт, который теперь интуитивно понятен, и предоставляет посетителям возможность поближе познакомиться с продукцией Teana, корпоративными ценностями и визуальной философией бренда.

Любовь сотрудников Teana к выпускаемой косметике основана не только на интуитивном доверии и личном опыте. На официальных страницах Teana воплощает новую визуальную концепцию – раскрывает красоту и внутреннее сияние тех, кто работает над развитием бренда. Видя и зная «изнутри», какие технологии и контроль качества воплощены при производстве каждого без исключения продукта, сотрудники Teana с благодарностью осознают свою причастность и еще раз подтверждают эффективность продукции бренда.