Кресла Calvin Klein на выставке Art Basel 2018

Американская марка представила инсталляцию из кресел на ежегодной выставке дизайна в Майами.

Раф Симонс разработал для марки Calvin Klein коллекцию кресел, которую презентовал на выставке дизайна Art Basel. В павильоне бренда в Майами можно увидеть несколько ярких моделей Cassina Feltri, созданных Симонсом при поддержке мебельной компании Cassina и итальянского дизайнера Гаэтано Пеше. Коллаборация выпустила 100 экземпляров, 50 из которых будут проданы во время выставки (с 12 по 17 июня), а остальные 50 – в онлайн-магазине Cassina.