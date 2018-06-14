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Артем Кузелев

Кресла Calvin Klein на выставке Art Basel 2018

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  • 14 Июня 201813:35
Сюжеты: Calvin Klein

Американская марка представила инсталляцию из кресел на ежегодной выставке дизайна в Майами.

Раф Симонс разработал для марки Calvin Klein коллекцию кресел, которую презентовал на выставке дизайна Art Basel. В павильоне бренда в Майами можно увидеть несколько ярких моделей Cassina Feltri, созданных Симонсом при поддержке мебельной компании Cassina и итальянского дизайнера Гаэтано Пеше. Коллаборация выпустила 100 экземпляров, 50 из которых будут проданы во время выставки (с 12 по 17 июня), а остальные 50 – в онлайн-магазине Cassina.

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