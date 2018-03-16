Крейг Грин представит следующую коллекцию во Флоренции

Лондонский дизайнер станет звездой нового сезонно Pitti Uomo.

Талантливый британский дизайнер объявил, что намерен показать свою следующую коллекцию на флорентийской ярмарке. Этим лето Крейг Грин представит на Pitti Uomo мужскую коллекцию сезона осень-зима 2018/19. «Для меня большая честь быть здесь гостем и присоединиться к невероятному списку дизайнеров, которые ранее участвовали в Pitti Uomo», – прокомментировал новость Грин.

Мероприятия нового сезона флорентийской выставки пройдут с 8 по 12 июня.